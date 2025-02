A última rodada da fase inicial do Campeonato Carioca chegou ao fim no último domingo (23). Após os resultados, o Flamengo se consagrou campeão da Taça Guanabara. Para o jornalista, Gilmar Ferreira, a equipe do técnico Filipe Luís não irá parar nesta conquista, mas também deve conquistar o título do estadual.

O comunicador expressou a própria opinião através do blog no jornal "Extra". Ao analisar o caso, Gilmar apontou que o Flamengo se apresenta muito superior aos outros competidores, e por isso, deve vencer o estadual. Além do Rubro-Negro, os rivais Vasco e Fluminense, assim como o Volta Redonda, são os clubes remanescentes para a fase final do Cariocão.

- Há uma diferença de qualidade tão alarmante entre o futebol apresentado pelo Flamengo e os demais clubes do Rio que constrange dizer que ainda faltam quatro partidas para o time de Filipe Luís se consagrar, de fato, campeão carioca - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Flamengo não sofre gols há oito jogos. Fez, praticamente, o dobro de gols dos três times que jogarão as semifinais e tem o saldo cinco vezes melhor do que os dois melhores adversários neste índice técnico. O trabalho está consolidado; os jogadores correspondem às expectativas; há duas ótimas opções para cada posição; e a invencibilidade de 19 partidas mostra o acerto no sistema de jogo. Por isso, é favoritíssimo a mais um título - concluiu.

Próximo desafio do Flamengo

Após vencer a Taça Guanabara, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. A FERJ ainda não oficializou a data do primeiro confronto entre as duas equipes. Contudo, a previsão é de que ele aconteça em uma das respectivas datas: Sábado (1) ou domingo (2).