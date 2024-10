Ex-volante do Barcelona joga campeonato amador em Santa Catarina

Fábio Rochemback em ação pelo Guarany de Xaxim (Foto: Reprodução/Guarany de Xaxim)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 12:10 • São Paulo (SP)

Clube amador de Santa Catarina, o Guarany de Xaxim anunciou a contratação do volante Fábio Rochemback para a disputa do Campeonato Regional de Santa Catarina.

Revelado pelo Internacional, Rochemback defendeu grandes equipes do futebol mundial, como o Barcelona (Espanha), Sporting (Portugal) e Middlesbrought (Inglaterra). Com passagens pela Seleção Brasileira, o jogador também defendeu o Grêmio, maior rival do Colorado, em seu retorno ao país.

Fora dos gramados desde 2014, o volante se aposentou após duas temporadas defendendo o Dalian Aerbi, da China. Na última quinta-feira (10), no entanto, o atleta defendeu o Guarany, em partida válida pelo Regional Amador da região.

Nesta segunda-feira (14), Fábio Rochemback ainda disputará mais uma partida amadora com a camisa da equipe catarinense, uma vez que o vínculo do atleta com o clube é válido apenas por alguns compromissos.

Com a presença de Fábio Rochemback, equipe do Guarany de Xaxim perfilada antes de duelo pelo Campeonato Regional de Santa Catarina (Foto: Reprodução/Guarany de Xaxim)

