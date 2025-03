Ex-Seleção projeta volta para time brasileiro: ‘Cada vez mais próximo’

Cria do Bahia, Anderson Talisca deixou a torcida animada para um futuro próximo. O jogador do Fenerbahçe admitiu que a volta ao Tricolor de Aço não vai demorar a acontecer.

Talisca foi contratado pelo Fenerbahçe no começo desta temporada e tem quatro gols em 12 jogos. O acordo com o time turco vai até junho de 2026.

Assim, o meio-campista de 31 anos pode assinar um pré-contrato com o Bahia a partir de dezembro deste ano e alimentou as esperanças do torcedor.

- Podem continuar com esperanças desse retorno. Há de acontecer e está ficando cada vez mais próximo - afirmou ao Correio.

Talisca chegou no Bahia em 2009, e foi criado nas categorias de base desde os 14 anos. Ele fez sua estreia profissional com a camisa tricolor em 2013 contra o Itabaiana, pelo Campeonato Baiano, quando tinha 18 anos.

A ascensão foi rápida e, no período de um ano, o meio-campista marcou 11 gols e deu duas assistências em 68 jogos. O rendimento fez com que o Benfica, de Portugal, pagasse 4 milhões de euros (R$ 12 milhões, na cotação da época) na então maior negociação da história do clube, em julho de 2014 - o Bahia tinha 50% dos direitos de Talisca e recebeu R$ 6 milhões.

Talisca, do Fenerbahçe, projeta retorno ao Bahia na próxima temporada. Foto: Divulgação/Fenerbahçe

Carreira de Talisca

Depois da saída do Bahia, Talisca atuou no Benfica entre 2014 e 2016, com 20 gols e duas assistências em 78 confrontos. Após um início promissor, o jogador foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, por três temporadas: fez 37 gols e deu 15 assistências em 80 jogos, além de conquistar o título turco.

Talisca ainda passou por outro empréstimo, dessa vez ao Guangzhou FC, da China, que o comprou por 25 milhões de euros. No futebol asiático, de 2018 a 2020, foram 39 gols e nove assistências em 65 partidas.

Antes de chegar ao Fener, o meio-campista jogou no Al Nassr entre 2021 e 2024, com 77 gols e 12 assistências em 111 jogos. Em toda sua carreira, Talisca conquistou nove títulos e marcou 118 gols.

Convocado para a Seleção

Talisca, no começo da passagem pelo Benfica, chamou tanto a atenção que foi convocado para a Seleção. Em 10 de novembro de 2014, Dunga o chamou para amistosos contra Turquia e Áustria.

Ele substituiu Lucas Moura, cortado por lesão, mas não entrou em campo nas partidas. Depois disso, Talisca só voltou a ser lembrado em 12 de março de 2018 para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Tite, contudo, não o acionou.

Nos últimos dois anos, Talisca admitiu que esperava ser convocado e chegou a ironizar as convocações de Fernando Diniz, no final de 2023, ao falar "não é mais brasileiro" nas redes sociais.