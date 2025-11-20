Bruno Fuchs lamenta Palmeiras ter 'deixado oito pontos para trás' e admite: 'Estamos devendo'

O Palmeiras fez uma sequência negativa nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. Foram duas derrotas, para Mirassol e Santos, e um empate nesta quarta-feira (19), contra o Vitória, no Allianz Parque. Resultado: o Verdão perdeu a liderança e deixou de conquistar oito pontos, segundo o zagueiro Bruno Fuchs, que lamentou o 0 a 0 diante de sua torcida em um momento crucial da temporada.

- É decisiva, mas todas as equipes oscilam, obviamente é em um momento horrível, é um momento que não poderíamos, mas deixamos oito pontos para trás. É triste pelo momento e pelo que a gente almeja, que é o título. Temos quatro jogos pela frente para fazer os 12 pontos e torcer para que o outro lado não pontue - afirmou Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, após o tropeço em casa contra um time do Z4.

Ao analisar a partida do Palmeiras, o zagueiro concordou com Abel Ferreira sobre o time não ter jogado bem no primeiro tempo. Para Bruno Fuchs, o Palmeiras precisa urgentemente voltar a fazer sua parte se quiser terminar o ano de 2025 com taças, não apenas do Brasileirão, mas também da Libertadores, no próximo dia 29, em Lima, no Peru.

- Primeiro tempo horrível, muito ruim. No segundo tempo melhoramos, tivemos nossa chance. Obviamente que a vitória do Fluminense é importante para a gente estar ali em cima, desperdiçamos esses dois pontos... Ainda dependemos de mais um tropeço deles (Flamengo) e a gente fazer a nossa parte, que não fizemos nos últimos três jogos. Estamos devendo - lamentou.

- Obviamente a torcida fica com o pé atrás, fica triste, a gente também fica triste. Precisamos melhorar no momento crucial da temporada, estamos na decisão da Libertadores e temos essas quatro decisões no Brasileiro. Precisamos ganhar - completou o beque.

O Palmeiras tem 69 pontos e está a dois do líder Flamengo, que perdeu para o Fluminense nesta rodada. Com isso, o time de Abel Ferreira perdeu a oportunidade de retomar a liderança do Nacional. No sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no entanto, volta a campo para encarar o Fluminense, também em casa, pela 35ª rodada, e não pode mais perder pontos.