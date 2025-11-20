Santos x Mirassol: veja análise do VAR sobre pênalti cometido por Neymar

A CBF divulgou nesta quinta-feira (20) o áudio do árbitro de vídeo utilizado para a marcação do pênalti de Neymar, do Santos, sobre o lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, em partida na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terminou empatado por 1 a 1.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o camisa 10 santista derrubou Reinaldo na área, na tentativa de desarmar o adversário. A infração foi marcada pelo árbitro Matheus Delgado Candançan depois da recomendação de Rodrigo D'Alonso Ferreira , responsável pelo VAR.

– D'Alonso, quando ele tira tem um contato muito mínimo. Ele dá tipo uma letra na bola e tem o contato, sim, no pé dele. Muito mínimo. Ele sente e larga o corpo – disse Matheus Candançan.

No momento, houve uma confusão dentro da área, com direito a empurrões dos dois lados. O árbitro, inclusive, é avisado sobre comportamento de Zé Ivaldo com possibilidade de advertência.

– Candançan, o Zé Ivaldo... ele cobra cara a cara com o Reinaldo no chão. Se quiser dar cartão amarelo pra ele – avisou.

Na sequência, o VAR recomenda a revisão do lance para a marcação de um possível pênalti.

– Ok, ok. Pra mim está claro. Quem joga a bola é o Reinaldo e tem o toque na perna. Ok, ele passa e joga a bola. Erra o bote e pega a perna. Então, vou voltar com a decisão de pênalti sem cartão – finalizou.

O Santos ainda luta contra o rebaixamento. A equipe paulista tem 37 pontos e ocupa a 16ª posição na tabela, ou seja, o primeiro time fora da degola do Brasileirão neste momento. Apesar de fora do Z4, está na frente do Vitória por apenas um ponto e não pode vacilar na próxima rodada.

