Murilo admite jogo fraco do Palmeiras e pede concentração na reta final da temporada

O Palmeiras desperdiçou a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Vitória, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (19). Após a partida, o zagueiro Murilo admitiu que o time de Abel Ferreira não teve o desempenho esperado para uma partida tão importante na corrida pela taça da competição. Restam quatro jogos e o Verdão está a dois pontos do líder Flamengo.

- O Abel faz bem isso de gerenciar o grupo. Sabemos que esses três jogos foram difíceis, fomos abaixo. Hoje, um jogo bem atrás do adversário, tentamos criar da melhor maneira, mas infelizmente no gol não saiu - desabafou o beque, após o 0 a 0 em casa.

Empatar com o time baiano, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, não estava nos planos da equipe. O Palmeiras vem de três resultados negativos no campeonato: duas derrotas, para Mirassol e Santos, e esse empate contra o Vitória. Apesar disso, Murilo pede calma para mudar o cenário nesta reta final.

- Manter a calma, a tranquilidade para nos sairmos melhor nos próximos jogos, Sabemos que a gente precisa fazer os três pontos, manter a cabeça no lugar para manter a concentração para a sequência - completou.

O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Fluminense, no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), novamente em sua casa, pela 35ª rodada. Além de buscar a vitória para tentar saltar para a liderança do Brasileirão - mesmo que não dependa mais apenas de si -, é importante vencer para ganhar novamente confiança antes da disputa da final da Libertadores, contra o Flamengo, marcada para o próximo dia 29, em Lima, no Peru.

