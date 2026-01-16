O Azuriz anunciou o novo treinador para a sequência da temporada na noite de quinta-feira (15). Alexandre Gallo, ex-Seleção Sub-20 e Santos, assume a Gralha Azul a partir da quarta rodada do Campeonato Paranaense 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alexandre Gallo, que não trabalha como técnico desde 2023, assume o lugar de Everson Cerisoli, que foi o treinador nas três primeiros jogos do estadual e retornou ao cargo de auxiliar-técnico. O treinador de 58 anos foi apresentado nesta sexta-feira 16), em Maringá, onde enfrentará o time da casa no sábado (17), no Willie Davids.

A equipe de Pato Branco (PR) tem uma derrota por 2 a 0 para o Londrina e dois empates em 0 a 0 com o FC Cascavel e em 1 a 1 diante do Foz do Iguaçu.

continua após a publicidade

O Azuriz é o vice-lanterna do Grupo B, com 2 pontos. Com a mudança de formato, o Paranaense caiu de 11 para seis rodadas na primeira fase, divididos em dois grupos de seis times.

Para o mata-mata, quatro equipes de cada grupo avançam para às quartas de final, enquanto dois últimos de ambos disputam o Torneio da Morte para evitar o rebaixamento. Além do estadual, o Azuriz disputará a Copa do Brasil e a Série D nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais sobre o Campeonato Paranaense

Essa é a segunda mudança de técnico no Paranaense deste ano. Além do Azuriz, o Galo Maringá trocou Emerson Cris por Luiz Carlos Cruz devido aos problemas de saúde.

Carreira de Alexandre Gallo

Ex-jogador, Alexandre Gallo começou a carreira de técnico em 2002, no Sport. Ao longo de 21 anos, passou por Portuguesa, Santos, Internacional, Figueirense, Atlético-MG, Bahia, Náutico, Avaí, Ponte Preta, Vitória, entre outros.

Neste período, em 2013, ele chegou a ser técnico da Seleção sub-20 e coordenou as categorias de base, com a conquista do tradicional Torneio de Toulon. Ele saiu do cargo em 2015.

Como treinador, Alexandre Gallo teve o último trabalho no Londrina, em 2023, com apenas cinco jogos no comando. Mais recentemente, ele estava fora dos gramados e atuou como coordenador técnico do Santos, em 2023, CEO da SAF do Botafogo-PB, por cinco meses. O profissional também foi diretor de futebol do Atlético-MG, em 2018.