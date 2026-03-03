Fluminense faz proposta por Alisson, do São Paulo
Jogador ficou próximo de acerto com Corinthians nessa janela
O Fluminense iniciou tratativas para reforçar o meio-campo e apresentou ao São Paulo uma proposta de empréstimo pelo volante Alisson. O clube carioca aguarda um posicionamento do time paulista. A intenção do Tricolor é contar com o jogador sem custos na negociação.
A movimentação ocorre após a saída de Lima, emprestado recentemente ao América do México. Com a transferência, a diretoria entende que precisa recompor o setor e busca mais uma opção para o técnico Luis Zubeldía, que trabalhou com Alisson durante a passagem pelo São Paulo. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Victor Lessa.
Atualmente, o elenco conta com cinco volantes para duas vagas, número considerado abaixo do ideal após a negociação de Lima. Bernal e Nonato — lesionados, Otávio, Martinelli e Hércules são as opções. Número considerado insuficiente para a comissão.
No São Paulo, Alisson vive momento de indefinição. No começo da temporada, o clube chegou a encaminhar um empréstimo ao Corinthians. O jogador inclusive visitou o CT do rival, mas a negociação acabou não avançando após o Timão recuar diante dos valores envolvidos. O São Paulo estipulava cerca de R$ 1 milhão para liberar o atleta.
Alisson seria relacionado para o confronto contra o Coritiba, nesta quarta-feira (25), mas apresentou um quadro de virose às vésperas da partida. Inicialmente, o Tricolor Paulista não estava pensando em negociar o volante.
A última vez que o volante foi relacionado foi para o jogo contra o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista. Depois, começaram as negociações com o Corinthians. O atleta chegou a se despedir dos companheiros, mas retornou ao SuperCT. O São Paulo entende que não foi culpa de Alisson, mas sim do Corinthians. Por isso, não haveria motivo para afastar o meia ou algo do gênero.
Tudo sobre
