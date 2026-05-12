Em baixa no Santos, entenda como está a situação de Robinho Jr.

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O atacante Robinho Jr., de 18 anos, vem encontrando dificuldades em se firmar na equipe profissional do Santos. O jovem não entra em campo desde o dia 8 de abril e também não demonstra interesse em atuar no time Sub-20 para ganhar mais rodagem antes de retornar ao time principal.

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Além da falta de experiência e internamente alguns considerarem que ele tenha pulado etapas para subir ao profissional, o fato de o técnico Cuca contar com atacantes mais experientes que podem ajudar o Santos nesta má fase da temporada, a tendência é que Robinho Jr. também não entre em jogos que possam "queimá-lo", já que não é visto como um "salvador" do time.

Na posição, aliás, a comissão técnica conta com nomes como Neymar, Barreal, Gabigol, Rony, Miguelito, Rollheiser, Moisés e Lautaro Díaz. Isso faz com que as chances do jovem diminuam e ele não seja relacionado para todas as partidas.

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Considerado um Menino da Vila de perfil discreto, mas ainda com pouca experiência no profissional, o jovem é blindado tanto pelo clube quanto por seu estafe como na proibição de entrevistas. Ele também conta com a proximidade de Neymar, uma relação construída como forma de retribuição ao carinho que seu pai sempre demonstrou pelo camisa 10.

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Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr.

O clima entre os jogadores esquentou no início do mês, quando, durante um treinamento, Neymar teria empurrado, dado um tapa no rosto e uma rasteirinha em Robinho Jr. após ser driblado pelo Menino da Vila em uma atividade no CT Rei Pelé.

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Nos bastidores do Santos, o episódio dividiu opiniões. Pessoas ligadas à diretoria avaliam que Neymar passou do ponto e apontam um histórico recente de comportamentos considerados excessivos, como discussões com torcedores, companheiros de elenco, arbitragem e reações mais efusivas durante as partidas.

Na ocasião, Robinho Jr. deixou o CT tratando o episódio como resolvido, após conversar com Neymar. No entanto, ao levar o caso ao seu staff, a situação ganhou outra dimensão, com direito a pedido de abertura de sindicância e a solicitação das imagens das câmeras internas do clube, caso que mais tarde foi dado como encerrado.

O contrato atual de Robinho Jr. com o Santos vai até o dia 30 de março de 2031. Apesar de seguir treinando normalmente com o elenco profissional, fez apenas oito jogos em 2026 até agora.

Números de Robinho Jr. pelo Santos:

23 jogos (2 titular) 1 assistência 499 mins p/ participar de gol 12 finalizações (5 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 0.4 passes decisivos por jogo 0.5 dribles certos (52% de acerto) por jogo 18% acerto no cruzamento 42% eficiência nos duelos 0.3 faltas sofridas por jogo 1.11 gols esperados (xG) Nota Sofascore 6.66

*Os dados acima são Sofascore

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.