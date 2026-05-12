STJD denuncia Flamengo por desordens em clássico; clube corre risco de perder mando

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Flamengo pelas graves confusões registradas nos arredores do Maracanã antes e depois do clássico contra o Vasco, realizado no último dia 3 de maio. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!.

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A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou empatada em 2 a 2, mas o cenário fora de campo foi de extrema violência. Como mandante do confronto, o Flamengo foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto". O julgamento está marcado para esta quinta-feira (14).

Flamengo e Vasco empataram por 2 a 2 em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A procuradoria solicita que o Flamengo seja punido com a perda de mando de campo. De acordo com o artigo, a pena pode variar de uma a 10 partidas, além de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil. Os dois clubes também responderão pelo artigo 206 (atraso no início da partida), que prevê multa de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto.

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Vale destacar que a decisão não afetaria o jogo contra o Palmeiras, no próximo dia 23. Caso seja punido, o Flamengo deve ingressar com efeito suspensivo. Além disso, o regulamento prevê um prazo de 10 dias para o cumprimento da suspensão, o que remanejaria, no máximo, a partida contra o Coritiba, em 30 de maio.

Artur foi atingido por uma bala de borracha no olho direito enquanto saia de Flamengo x Vasco (Foto: Reprodução)

Os confrontos ocorreram principalmente após o fim do clássico, envolvendo integrantes das torcidas organizadas Jovem Fla e Força Jovem Vasco. Segundo a Polícia Militar, o conflito teve início na rampa de acesso ao metrô e se espalhou para a Rua Oito de Dezembro.

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➡️ Torcedor do Vasco morre após agressões no entorno do Maracanã

A PM utilizou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para conter os grupos. O episódio resultou em cenas de agressão registradas por testemunhas e um balanço trágico: um homem morreu e outro perdeu a visão de um dos olhos após ser atingido por uma bala de borracha durante a confusão.

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