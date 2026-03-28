Bap destaca evolução com Leonardo Jardim e banca jogador do Flamengo: 'Vai arrebentar'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não mediu esforços para efetivar a contratação de Leonardo Jardim no Flamengo. Apesar do pouco tempo de trabalho, o presidente rubro-negro demonstra grande satisfação com o desempenho do técnico português e destacou a rápida evolução da equipe sob seu comando.

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— O Leonardo Jardim não é um nome novo no Flamengo. A gente faz scouting não só de jogador, mas de treinador, de árbitro, de VAR. O Jardim já estava no nosso radar há cinco anos. Ele era um dos nomes quando o Jorge Jesus foi embora. Mas tem que casar o momento do clube e do técnico. Sempre tem três ou quatro jogadores de cada posição que a gente acompanha e da mesma forma tem os técnicos que acompanhamos, de acordo com o DNA do Flamengo - disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista ao "Mengocast".

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Com uma semana, parecia que ele estava aqui há seis meses. Ele tem um aspecto mais sério do que ele é no dia a dia, ele é uma pessoa doce e que gosta de gente. Ele gosta de lidar com gente, e algumas coisas ficam mais simples. Acho que o elenco abraçou ele pela capacidade e pela maneira como ele age com os atletas. Fora de campo, o Flamengo marcou três pontos — completou.

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Presidente do Flamengo revela maior presença no Ninho do Urubu

Durante a entrevista, Bap afirmou que, embora isso nem sempre seja noticiado, tem marcado presença constante no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. Ele também explicou como avalia o dia a dia ao lado de José Boto e do próprio treinador, revelando, inclusive, que mantém um grupo com eles nas redes sociais para trocar impressões.

— Eu tenho ido mais ao CT do que as pessoas imaginam, só que isso não é publicado. Mas já era com o Filipe, eu ia duas vezes por semana. A gente fazia duas reuniões por semana que continuo fazendo. São dois jogos por semana, então a gente fala basicamente sobre o que deu certo, o que deu errado, o que temos para melhorar, onde tem que rever o planejamento, como tratamos a minutagem dos atletas, a gente tem um elenco que não é jovem... Entramos em questões de logística, data e horário para viajar, hotéis. Discutimos as janelas antecipadamente, se tem uma posição que é carente a gente vê se na base tem alguém, são muitas conversas disse Bap.

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Bap ao lado de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em cerimônia do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Eu nunca perguntei ao técnico qual escalação ele vai colocar, mas procuro entender o conceito e comparar o que vejo no treino e o que acontece no jogo. Não fico circulando no CT, conversando com jogador. Outro dia estava almoçando, e o Danilo chegou e perguntou se podia sentar ao meu lado. Falamos sobre adaptação ao Brasil, família, não perguntei se ele ia jogar (risos). O Danilo tem o preparo para além das quatro linhas. Se ele tiver interesse, ele vai ser um grande dirigente. Ele tem a consciência do que não sabe e é interessado. Estou disponível para o futebol na medida que o futebol necessite. Tenho um grupo com Boto e Leonardo, muitas vezes a gente troca mensagens, temos contato sempre mesmo eu não estando lá.

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Bap projeta futuro de Wallace Yan no Flamengo

A mudança no comando técnico — com a saída de Filipe Luís e a chegada de Jardim — abriu espaço para alguns jogadores. Um dos beneficiados pode ser Wallace Yan, que esteve próximo de ser negociado com o RB Bragantino. Sobre o jovem revelado pelo clube, Bap fez uma projeção otimista, destacando a qualidade e o potencial do atacante.

— Acho que esse ano o Wallace Yan vai arrebentar, joga em qualquer posição da frente, é rápido, tem fôlego. Se você traz esses jogadores que a torcida quer, por imediatismo, você entope um canal de evolução dos atletas da base. Cada garoto amadurece com uma idade. O Flamengo não tem a necessidade que já teve de vender para fazer dinheiro. Talvez daremos mais tempo para os garotos estourarem aqui — disse Bap.

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