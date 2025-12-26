O meio-campista Robinho, ex-Cruzeiro e Palmeiras, anunciou a aposentadoria dos gramados nesta semana, aos 38 anos. O agora ex-jogador teve o Brusque como último clube e começa uma nova carreira como auxiliar-técnico do Náutico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O futebol fez, faz e fará parte da minha vida. Minha eterna gratidão a esse esporte tão apaixonante. Coloco um ponto final na minha trajetória como atleta profissional. Porém, seguirei no universo futebolístico. Agora, no lado de fora das quatro linhas. - escreveu, nas redes sociais.

Robinho jogou pela última vez em 17 de agosto, no jogo entre Brusque e Londrina, pela primeira fase da Série C. O meia não atuou no quadrangular final, quando o time catarinense não conseguiu o acesso, justamente no confronto contra o Náutico, pela última rodada.

continua após a publicidade

No Quadricolor, em 2025, Robinho disputou 18 partidas, sendo sete como titular, e deu três assistências. O atleta não marcou nenhum gol no período.

Carreira de Robinho, novo auxiliar do Náutico

Criado e revelado no Mogi Mirim, Robinho estreou profissionalmente em 2007 e se transferiu para o Santos, onde ficou entre 2008 e 2011, com empréstimo para o Avaí em 2010. Depois, ele se destacou em Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro.

continua após a publicidade

O jogador ainda jogou no Grêmio e teve outras passagens pelo Leão da Ilha e Coxa, além de atuar no Paysandu e Brusque. No currículo, o ex-meia foi campeão da Libertadores (2011), tricampeão da Copa do Brasil (2015, 2017 e 2018), além de conquistar títulos estaduais do Mineiro, Paulista, Paranaense, Paraense, Catarinense e Gaúcho, e acessos à Série A (2021) e à Série B (2023).

Ao todo, Robinho conquistou 15 títulos e fez 821 jogos, com 115 gols marcados e 117 assistências.

Após aposentadoria, Robinho vira auxiliar-técnico do Náutico

No começo de dezembro, Robinho aceitou fazer parte da comissão técnica do Náutico. Ele atuará ao lado do treinador Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu entre 2023 e 2024.

No clube pernambucano, a comissão é denominada de 'gestão técnica integrada', e conta também com o filho do comandante, Guilherme, como auxiliar. O ex-atleta, que terá função na gestão ofensiva do time, se apresentou no CT Wilson Campos em 15 de dezembro para o início da pré-temporada.

Além do estadual, o Timbu disputará a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro em 2026.

Veja a mensagem de aposentadoria de Robinho

"O futebol fez, faz e fará parte da minha vida. Minha eterna gratidão a esse esporte tão apaixonante.

Coloco um ponto final na minha trajetória como atleta profissional. Porém, seguirei no universo futebolístico. Agora, no lado de fora das quatro linhas.

Agradeço a todos os clubes, companheiros, comissões técnicas, torcedores, staffs, diretorias e empresários que fizeram parte da minha história como jogador. Sem vocês, não conquistaria as minhas metas coletivas e individuais.

Quero também, em especial, saudar a minha família. Minha esposa, meus filhos, meus pais e meus irmãos. Foi por vocês que derramei cada gota de suor e seguirá sendo por vocês que procurarei ter o mesmo êxito nesta nova fase da minha carreira".