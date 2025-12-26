José Boto, diretor de futebol do Flamengo, projeta data de retorno à Europa
Dirigente português está no clube carioca desde o início de 2025
A temporada brilhante do Flamengo fez com que jogadores do atual elenco ganhassem projeção para o mercado internacional. Isso acontece também com dirigentes, como no caso de José Boto, diretor do clube carioca. O português, inclusive, já pensa em um retorno para o futebol europeu.
Em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, Boto enalteceu o ano do Flamengo, afirmou que pretende ficar mais um ano no Brasil e, caso apareça um projeto que lhe agrade, retornar ao Velho Continente.
- Foi perfeito. Ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro é algo que não é normal. Aconteceu duas ou três vezes - iniciou José Boto, do Flamengo.
- Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em voltar para Portugal, pelo menos à Europa, para um projeto que me agrade - completou.
Nome de confiança de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, José Boto chegou ao Flamengo no início desta temporada. O nome do dirigente português, inclusive, foi anunciado pelo presidente rubro-negro no dia que ele tomou posse na Gávea.
O contrato de Boto com o Flamengo é válido até o final de dezembro de 2026.
Contratações da "Era Boto" no Flamengo
Boto concluiu o seu primeiro ano no Flamengo com contratações de impacto. No total, o clube anunciou sete reforços: Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal, Jorge Carrascal, Saúl Ñiguez e Samuel Lino.
Carreira do dirigente português
Antes de chegar ao Flamengo, Boto trabalhou no Osijek, da Croácia, no Benfica, de Portugal, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no PAOK, da Grécia. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem pelo clube português, descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.
No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo, onde foi campeão nacional. Em janeiro de 2024, assumiu o Osijek.
