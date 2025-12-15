Ex-técnico do Botafogo, Lúcio Flávio foi demitido do Brasiliense na noite de domingo (14). A decisão da diretoria aconteceu após o time perder dois amistosos.

- O Brasiliense anuncia que o treinador Lucio Flávio e sua Comissão Técnica foram desligados do clube na data de hoje (14/12). A diretoria já negocia com um novo profissional para ocupar o cargo. Por ora, os trabalhos serão comandados pelos membros da comissão técnica fixa do clube a partir desta segunda-feira (15) - diz a nota do clube.

Contratado no começo de setembro, o comandante de 46 anos não resistiu aos resultados negativos durante a pré-temporada. O Jacaré perdeu de 2 a 1 do Goiatuba-GO e de 3 a 1 do URT-MG.

Em pouco mais de três meses, Lúcio Flávio sequer comandou o Brasiliense em um jogo oficial.

No ano que vem, o time do Distrito Federal (DF) jogará o Campeonato Brasiliense, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia no Candangão 2026 é contra o Brasília, em 10 de janeiro.

Lúcio Flávio na última passagem pelo Botafogo

Após pendurar as chuteiras em 2017, Lúcio Flávio acumula experiências como auxiliar-técnico do Botafogo e Paraná. Ele ficou marcado pelo seu trabalho no Alvinegro na reta final de 2023, onde assumiu a equipe carioca após a saída do português Bruno Lage.

Na ocasião, o Glorioso liderava o Brasileirão e chegou a abrir 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder, em determinado momento do campeonato. Em termos de aproveitamento, Lúcio Flávio é o pior técnico do Botafogo no Campeonato Brasileiro, com 33,3%, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas em sete jogos. O Alvinegro liderou o Brasileirão por mais de 30 rodadas, mas caiu de produção e terminou em quinto colocado.

Depois do Fogão, ele passou como técnico da Aparecidense-GO e do São Joseense-PR neste ano. No time goiano, em duas passagens, chegou até as oitavas de final da Série B em 2025, além de ter se classificado da segunda para a terceira fase da Copa do Brasil diante do FC Cascavel e ser eliminado pelo Fluminense.