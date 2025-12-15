Corinthians garante mil lugares extras para torcida visitante no Maracanã

Após negociação, o Corinthians conseguiu liberar mais mil lugares para a torcida visitante no confronto contra o Vasco, no próximo domingo (21), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Com isso, a Fiel terá direito a 4 mil lugares no estádio.

O Vasco, por sua vez, manterá 2,5 mil torcedores na Neo Química Arena. A comercialização para o jogo de ida, na casa do Timão, começou nesta segunda-feira (15). O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, conduziu as negociações para o aumento da carga destinada aos corinthianos no Maracanã. Mais cedo, havia sido definido que a Fiel teriam direito a 3 mil lugares no estádio.

No acordo anterior, o Timão ficaria com menos de 5% da capacidade total do Maracanã. Com a mudança, o percentual sobe para cerca de 5,13%. A capacidade máxima do estádio no Rio de Janeiro é estimada em 78 mil lugares.

Maracanã receberá a grande final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)

Venda de ingressos

Os ingressos para as torcidas visitantes serão vendidos diretamente pelos clubes. O Corinthians iniciará a comercialização para o jogo de ida ainda nesta segunda-feira (15), enquanto não há previsão para a venda do duelo de volta. As entradas estarão disponíveis pelo programa Fiel Torcedor.

Em suas redes sociais, o Vasco anunciou que os ingressos serão vendidos pelo programa Sócio Gigante, seu programa de sócio-torcedor. Ainda não foram divulgados os detalhes da comercialização.

Decisão

O jogo de ida será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, enquanto a partida de volta, no Maracanã, está marcada para as 18h30 (de Brasília). O Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil e, na semifinal, eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. O clube já conquistou o torneio em 1995, 2002 e 2009.