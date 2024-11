Lúcio Flávio, ex-Botafogo, é anunciado como novo técnico de clube

Ex-técnico do Botafogo, Lúcio Flávio foi anunciado, na última segunda-feira (18), como o novo treinador do São Joseense, do Paraná a partir de 2025, ano em que clube disputará a primeira divisão do Estadual pela quarta vez consecutiva. Depois de ter passado pelo Alvinegro, ele ainda comandou o Aparecidense-GO, em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Sócio-torcedor: Botafogo está próximo de bater recorde; veja o ranking dos times brasileiros

O treinador foi escolhido para comandar a equipe, que tem como CEO o ex-jogador Marlos Bonfim, na disputa do Campeonato Paranaense em 2025.

- O São Joseense tem o prazer de anunciar Lucio Flavio como o novo comandante da equipe! Com uma carreira consolidada no futebol, Lucio chega para comandar o time na temporada 2025 e levar o clube a novos desafios e conquistas. O São Joseense, com sua filosofia e visão, acredita que ele é a escolha certa para conduzir o time rumo a novas vitórias. Vamos juntos, com muito trabalho e determinação, fazer história - escreveu o clube paranaense.

Lúcio Flávio e sua última passagem pelo Botafogo

Lúcio Flávio no comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Aos 45 anos, Lúcio Flávio acumula experiências como auxiliar técnico do alvinegro e Paraná. Ele ficou marcado pelo seu trabalho no Botafogo na reta final de 2023, onde assumiu a equipe carioca após a saída do português Bruno Lage. Na ocasião, o Glorioso liderava o Brasileirão chegou a abrir 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder, em determinado momento do campeonato.

continua após a publicidade

Em termos de aproveitamento, Lúcio Flávio é o pior técnico do Botafogo no Campeonato Brasileiro, com 33,3%, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas em sete jogos. O Alvinegro liderou o Brasileirão por mais de 30 rodadas, mas caiu de produção e terminou em quinto colocado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte