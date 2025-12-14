Cuiabano se despede do Botafogo e manda recado: 'Não acaba aqui'

Cuiabano se despediu do Botafogo em publicação nas redes sociais na noite deste domingo (14). O lateral-esquerdo de 22 anos foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e irá se apresentar no início de 2026 para a primeira experiência na Europa.

— Um ano de muita luta, amor por essa camisa e um sentimento que essa história não acaba aqui. Obrigado por tudo, Botafogo e torcida do Glorioso — escreveu Cuiabano.

O jogador foi comprado pelo Nottingham Forest ainda no meio do ano e, em seguida, emprestado ao Botafogo para a sequência da temporada. Ele chegou a se apresentar ao clube inglês, mas voltou ao Rio de Janeiro menos de uma semana depois.

Cuiabano comemorando gol do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo ainda tenta Cuiabano por mais seis meses

A diretoria alvinegra não desistiu de contar com o jogador para, pelo menos, o primeiro semestre de 2026. Há a expectativa de renovação do vínculo de empréstimo, o que só aconteceria após a apresentação do camisa 6 e período de avaliação junto à comissão técnica comandada por Sean Dyche.

Contratado pelo Botafogo no início de 2024 após destaque no Grêmio, Cuiabano disputou 77 jogos com a camisa alvinegra, marcou dez gols e deu sete assistências em sua passagem. Agora, o elenco de Davide Ancelotti conta com Alex Telles e o experiente Fernando Marçal para o setor.

