O Fortaleza possui a quinta maior média de público do futebol brasileiro na última década. Ademais, o Tricolor aparece como o melhor nordestino no ranking. Os dados, que vão de 2016 até a 25ª rodada do Brasileirão de 2025, são de um levantamento realizado pelo 365Scores.

O Leão disputou 268 jogos como mandante no período, com uma média de público de 25.071 torcedores. A listagem traz apenas Flamengo (média de 39.938), Corinthians (36.113), São Paulo (33.505) e Palmeiras (30.997) acima dos cearenses.

Neste Brasileirão, o Fortaleza possui uma média de 23.870 espectadores em casa. A arrecadação bruta, por sua vez, é de aproximadamente R$ 375 mil por partida. Lutando contra o rebaixamento, a equipe receberá o Vasco nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Torcida do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— A torcida do Fortaleza sempre esteve ao lado do time e essa paixão do Tricolor emocionou o Brasil e a América do Sul com festas grandiosas nas arquibancadas. Ser a quinta maior média de público no Brasil na última década é um grande feito para o Fortaleza, é uma história que nunca será apagada. Ficamos muito emocionados com a presença significativa da Nação Tricolor nos últimos anos, em que também pudemos atingir campanhas e marcos inesquecíveis - disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Em seus últimos três duelos como mandante, o Leão espalhou e distribuiu 100 camisas oficiais para a torcida no estádio. O clube segue investindo na fidelização e no aumento de sua base de apoio, tendo ultrapassado a marca de 60 mil sócios-torcedores. Ademais, o Fortaleza lançou recentemente o "Pra Todo Tricolor”, um plano gratuito de sócio.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo nesta quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).