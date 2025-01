Estreantes brilham na terceira rodada do Gauchão

A terceira rodada do Gauchão foi encerrada na noite de quinta-feira (30). Com os seis jogos encerrados, o destaque ficou para os estreantes da vez. Johan Carbonero, do Internacional, e Gabriel Mec, do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️Campeonato Gaúcho 2025: Guia Lance! traz todas as informações

Carbonero, em seu primeiro jogo pelo Internacional, foi responsável por um dos gols da vitória diante do São José. Já pelo lado do Grêmio, o Tricolor contou com a estreia de Gabriel Mec. Aos 16 anos, o jovem fez sua primeira partida com a equipe profissional na vitória contra o Monsoon.

Jogos do Gauchão de terça-feira (28)

A terceira rodada do Gauchão iniciou na terça-feira com Juventude e Guarany, às 19h. No Alfredo Jaconi, os donos da casa levaram a melhor, com gol de Erick Farias e assistência de Nenê. O tento saiu apenas aos 50 minutos, após diversas tentativas e uma grande atuação de Jonathan, goleiro do Índio.

continua após a publicidade

Às 21h30, foi a vez do Internacional enfrentar o São José, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Assim como no primeiro jogo da rodada, os gols saíram apenas próximos ao minuto final. Alan Patrick abriu o placar de pênalti, mas o destaque ficou com Johan Carbonero. O estreante da noite foi o responsável por marcar o segundo gol do Inter e decretar a vitória Colorada por 2 a 0.

Carbonero balançou as redes na sua estreia contra o São José no Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Jogos de quarta-feira (29)

A rodada do Gauchão continuou na quarta-feira. O primeiro jogo da noite aconteceu entre Ypiranga e São Luiz, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Matheuzinho abriu o placar para os visitantes logo aos três minutos, mas Galego deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Resultado: 1 a 1 e um ponto conquistado para cada equipe.

continua após a publicidade

Na sequência, um jogão: Caxias e Brasil de Pelotas. No Centenário, os donos da casa passaram um aperto na etapa inicial. Porém, a equipe grená acordou no segundo tempo e goleou o Xavante por 4 a 2, garantindo o maior resultado da rodada.

Já às 22h, foi a vez de um jogo histórico. Monsoon e Grêmio se enfrentaram pela primeira vez na história do Campeonato Gaúcho. No Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a estrela de Arezo brilhou e o uruguaio marcou seus dois primeiros gols com a camisa Tricolor. André Henrique marcou o terceiro e decretou a vitória dos visitantes. A partida também foi marcada com a invasão de um cachorro em campo - além da estreia de Gabriel Mec com a equipe profissional.

Cachorro invade campo em jogo de Monsoon e Grêmio (Foto: Reprodução/Premiere)

Jogo de quinta-feira (30)

O último jogo da terceira rodada do Gauchão foi marcado para quinta-feira. O Pelotas recebeu o Avenida, na Boca do Lobo, e garantiu sua primeira vitória na competição. Venício marcou o único gol do jogo, que garantiu a vitória aos donos da casa.