Um fato inusitado chamou atenção no primeiro tempo de Monsoon e Grêmio, nesta quarta-feira (29). O jogo precisou ser paralisado por volta dos 35 minutos, porque um cachorro invadiu o gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Cachorro invade campo em jogo de Monsoon e Grêmio (Foto: Reprodução/Premiere)

A invasão aconteceu por volta dos 35 minutos e paralisou o jogo por cerca de três minutos. Os jogadores, além das gandulas, tentaram tirar o cachorro de campo - o que levou um tempo, mas obtiveram sucesso.

Não precisou de muito para que o assunto fosse comentado nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a invasão canina foi alvo de brincadeiras, inclusive sobre a cor do cachorro, similar às cores do Monsoon, adversário do Grêmio na noite.

Confira reações sobre a invasão:

