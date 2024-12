Estêvão brilha, Palmeiras e Botafogo se destacam: veja outros nomes do Bola de Prata

O Prêmio ESPN Bola de Prata elegeu os melhores do Campeonato Brasileiro 2024 na tarde desta segunda-feira (9). Mesmo com o Palmeiras e Botafogo dominando a premiação, outros times tiveram seus nomes em evidência. A Bola de Ouro - o 'título' mais alto -, ficou com Estêvão, do Verdão,que também foi a revelação do campeonato. Veja quais foram os grandes destaques!

Estêvão quebra recorde

Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão superou um recorde de quase cinquenta anos e se tornou o jogador mais jovem a ser eleito para a seleção do Brasileirão do Prêmio Bola de Prata. Com apenas 17 anos, o atacante é o único a receber a premiação antes de atingir a maioridade.

Veja a seleção da Bola de Prata

Melhores atacantes

Fem: Amanda Gutierres (Palmeiras - não compareceu), Gabi Portilho (Corinthians)

Mas: Estevão (Palmeiras) Luiz Henrique (Botafogo - não compareceu)

Melhores meias

Fem: Duda Sampaio (Corinthians), Micaelly (Ferroviária), Vic Albuquerque (Corinthians)

Mas: Rodrigo Garro (Corinthians), Savarino (Botafogo), Alan Patrick (Internacional)

Melhores volantes

Fem: Vitória Yaya (São Paulo)

Mas: Marlon Freitas (Botafogo)

Melhores Laterais

Fem: Kati Fernandes (Ferroviária) e Tamires (Corinthians)

Mas: William (Cruzeiro) e Alexandro Bernabei (Internacioal)

Melhores zagueiros

Fem: Luana Sartório (Araraquara) e Dani Arias (Corinthians)

Mas: Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

Melhores goleiros

Fem: Carla Maria da Silva (São Paulo)

Mas: John Victor Maciel Furtado (Botafogo)

Revelação

Fem: Letícia Monteiro (Internacional)

Mas: Estêvão (Palmeiras)

Artilheiros

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)

Gol mais bonito

Fem: Bia Menezes (São Paulo)

Mas: Alerrandro (Vitória)

Troféu Telê Santana (Treinador)