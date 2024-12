O zagueiro Gustavo Gómez fez um balanço da temporada do Palmeiras. Diferentemente das passadas, nesta, o time comandado por Abel Ferreira faturou apenas o Paulistão, encerrando de forma precoce sua participação na Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileirão, no entanto, brigou até a última rodada, mas não conseguiu fechar 2024 com chave de ouro.

O paraguaio sabe que o Verdão precisa refletir e melhorar os erros cometidos neste ano. Segundo ele, o time jamais pode desistir no meio do caminho.

- Começamos bem o ano, ganhamos o Paulista, obviamente os adversários também se preparam para ganhar. Nós estamos há muito tempo sempre lutando, ganhamos 12 ou 13 títulos (nos últimos anos), não lembro, agora ficamos em segundo lugar. Nosso grupo tem muito respeito, independentemente das dificuldades, o Palmeiras está sempre lutando por títulos - disse o beque, após a derrota para o Fluminense, no Allianz Parque.

- Acho que fracasso é você ficar sem tentar, esse time sempre luta, temos que fazer uma avaliação interna, melhorar e começar 2025 da melhor maneira. Quando você não consegue seu objetivo, a primeira coisa é lutar até o fim, sempre, mas depois tem que fazer uma avaliação interna sobre os erros que cometemos.

Números de Gustavo Gómez

Contratado em 2018 junto ao Milan, da Itália, Gustavo Gómez totaliza 324 jogos com a camisa do Palmeiras, com 37 gols e dez assistências. Estrangeiro com mais títulos na história do clube, o zagueiro possui 12 taças, incluindo duas edições da Copa Libertadores.

