Corinthians

Maycon fala em frustração com empate e projeta decisão do Corinthians na Copa do Brasil

Equipes empataram sem gols pelo jogo de ida da final

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
23:53
imagem cameraMaycon falou sobre resultado e projetou decisão no Rio de Janeiro (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Maycon analisou o empate sem gols do Corinthians com o Vasco, nesta quarta-feira (17), válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Agora, no domingo (21), as equipes decidem o título no Rio de Janeiro.

Na entrevista pós-jogo, o volante destacou a confiança no Timão e afirmou acreditar na capacidade da equipe de se reerguer no confronto de volta. Segundo ele, o resultado não foi o desejado, mas o Corinthians sabe como lidar com a situação.

- A gente tem a capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila, não é o resultado que a gente queria identificar, a gente queria levar uma vantagem. Mas a nossa equipe também é forte, sabe que podemos chegar lá e fazer um grande resultado - destacou Maycon.

Maycon analisou resultado do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Maycon analisou resultado do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) ocorreu na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel e a definição do título da competição será no Maracanã.

Fernando Diniz se sobressaiu em relação a Dorival Júnior nos primeiros noventa minutos da decisão. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e pouco criou oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances e terminou a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

