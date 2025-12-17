Maycon fala em frustração com empate e projeta decisão do Corinthians na Copa do Brasil
Equipes empataram sem gols pelo jogo de ida da final
- Matéria
- Mais Notícias
Maycon analisou o empate sem gols do Corinthians com o Vasco, nesta quarta-feira (17), válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Agora, no domingo (21), as equipes decidem o título no Rio de Janeiro.
Na entrevista pós-jogo, o volante destacou a confiança no Timão e afirmou acreditar na capacidade da equipe de se reerguer no confronto de volta. Segundo ele, o resultado não foi o desejado, mas o Corinthians sabe como lidar com a situação.
- A gente tem a capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila, não é o resultado que a gente queria identificar, a gente queria levar uma vantagem. Mas a nossa equipe também é forte, sabe que podemos chegar lá e fazer um grande resultado - destacou Maycon.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) ocorreu na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel e a definição do título da competição será no Maracanã.
Fernando Diniz se sobressaiu em relação a Dorival Júnior nos primeiros noventa minutos da decisão. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e pouco criou oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances e terminou a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias