Diniz exalta dupla do Vasco em decisão com Corinthians: 'Sacrificaram muito'

Após o empate entre Corithians e Vasco por 0 a 0, Fernando Diniz falou sobre o jogo em entrevista coletiva. A partida desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, foi válida pela ida das finais da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

— Eu compartilho que a gente jogou melhor, mas eu não tenho sentimento de frustração, nem acho um ótimo resultado. Eu acho que vai se decidir no Maracanã, o que fica pra mim é um sentimento bom do que o time fez. Talvez tenha sido a melhor partida defensivamente do Vasco no ano, um time muito obediente. Em especial, Phillippe Coutinho e Rayan, mais o Phillippe. Por conta da característica, se sacrificaram muito para as coisas acontecerem do jeito que aconteceram. Por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas não tem sentimento de frustração. Sentimento de fato de satisfação pela entrega dos jogadores. E por aquilo que eles produziram.

➡️ Campanha do Vasco na Copa do Brasil impulsiona explosão no número de sócios

Jogo de volta

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

continua após a publicidade

OUTRAS RESPOSTAS

Eu não achei que faltou capricho. O que achei é que o campo é diferente. Para conduzir, dominar. Muitos jogadores que erraram não estão acostumados a errar. É muito parecido com o que acontece com o sintético aqui. Um campo muito bom, mas diferente, tem um tempo diferente. Se fosse em um campo com uma grama normal, acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve. Eu não acho que foi capricho não, na minha opinião foi por causa do campo. Não vi os jogadores ansiosos. Um ou outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para finalizar mais de perto. De maneira geral, não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica que necessite correção. Foi um pouco de nervosismo, mas atribuo mais ao campo.

Time do Corinthians é muito criativo, que tem variação e jogadores que decidem o jogo em qualquer vacilo. Atribuo muito mesmo à maneira como o Vasco se portou em campo. O Corinthians é um time jogando aqui em Itaquera que consegue produzir muita coisa e a gente conseguiu neutralizar. No Maracanã é outro jogo, mas não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Não é um time que modifica muito do que faz em casa e fora.

continua após a publicidade

A gente conta com a torcida. Sei que eles vão lotar o Maracanã e nos apoiar do começo ao fim. Esperamos de fato jogar juntos com o torcedor, corresponder às expectativas. Vamos nos entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao fim do jogo.

➡️ Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil

Como foi Corinthians x Vasco?

O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.

A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.

A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.

O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.

As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.

Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.