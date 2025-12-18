Dorival Júnior explica discussão com torcedor em empate do Corinthians com o Vasco

Dorival Júnior explicou uma situação que chamou atenção nesta quarta-feira (17) após o empate entre Corinthians e Vasco, sem gols, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Neo Química Arena, com a casa cheia.

Ao término da partida, antes de descer para o vestiário, Dorival foi flagrado respondendo um torcedor que estava presente na arquibancada. Durante coletiva de imprensa, o treinador explicou o que aconteceu.

- É muito simples, eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo tudo em qualquer reação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele for, ele vai ouvir porque ninguém tem sangue de barata - explicou Dorival Júnior.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, discutiu com torcedor na arquibancada (Foto: LUCIANO BREW/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) ocorreu na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel e a definição do título da competição será no Maracanã.

Fernando Diniz se sobressaiu em relação a Dorival Júnior nos primeiros noventa minutos da decisão. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e pouco criou oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances e terminou a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.