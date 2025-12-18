menu hamburguer
Corinthians

Corinthians x Vasco: final bate recorde de renda na Neo Química Arena

Corinthians empatou sem gols em casa

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
00:07
Rayan em ação em Corinthians x Vasco (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
imagem cameraJogo contou com recorde de renda na Neo Química Arena (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que terminou em um empate sem gols entre Corinthians e Vasco, marcou a maior renda da história da Neo Química Arena. O jogo aconteceu nesta quarta-feira, dia 17. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no domingo (21), no Rio de Janeiro.

Foram 46.616 pagantes e R$ 5.469.214,00 de arrecadação. Este valor superou o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores de 2022, que contou com R$ 5.386.291,50 de arrecadação.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Partida marcou recorde de público (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Maiores rendas do Corinthians na Neo Química Arena

1º) Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama
Copa do Brasil 2025
Renda: R$ 5.469.214,00
Público: 46.616

2º) Corinthians 0 x 2 Flamengo
Libertadores 2022
Renda: R$ 5.386.291,50
Público: 45.159

3º) Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
Copa do Brasil 2018
Renda: R$ 5.108.151,00
Público: 45.978

4º) Corinthians 2 x 1 São Paulo
Campeonato Paulista 2019
Renda: R$ 5.014.884,00
Público: 46.481

5º) Corinthians 0 x 0 Flamengo
Copa do Brasil 2022
Renda: R$ 4.665.153,00
Público: 46.486

6º) Corinthians 0 x 0 Palmeiras
Campeonato Paulista 2025
Renda: R$ 4.638.125,50
Público: 48.196

7º) Corinthians 2 x 0 Boca Juniors
Libertadores 2022
Renda: R$ 4.611.628,25
Público: 44.313

8º) Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
Copa do Brasil 2025
Renda: R$ 4.464.311,00
Público: 46.946

9º) Corinthians 0 x 0 Boca Juniors
Libertadores 2022
Renda: R$ 4.276.661,57
Público: 44.753

10º) Corinthians 1 x 1 São Paulo
Campeonato Brasileiro 2022
Renda: R$3.688.132,50
Público: 44.672

Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) ocorreu na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel e a definição do título da competição será no Maracanã.

Fernando Diniz se sobressaiu em relação a Dorival Júnior nos primeiros noventa minutos da decisão. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e pouco criou oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances e terminou a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

