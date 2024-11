Especialista detona árbitro por erro em jogo que tirou acesso do Novorizontino

Os árbitros da Fifa, Bráulio da Silva Machado e Rodrigo D'Alonso Ferreira, foram criticados por um grave erro durante a partida decisiva do Novorizontino contra o Goiás. A partida, que poderia ter garantido acesso inédito ao clube paulista para a Série A do Brasileirão, aconteceu neste domingo (25) pela última rodada da Série B. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, apontou o grave erro da arbitragem em lance no duelo.

Segundo Paulo Caravina, o erro cometido pelos árbitros pode ter afetado diretamente na classificação do Novorizontino, pois a penalidade, que deveria ter sido marcada, seria uma clara oportunidade do clube paulista empatar o placar. O resultado igual para os clubes daria o acesso ao Tigre, que ficaria um ponto a mais que o Ceará na tabela da Série B.

- A arbitragem brasileira interferiu na classificação da Série B. Teve essa mão do defensor do Goiás dentro da área que o Fifa, Bráulio Machado, não viu, e o também Fifa, Rodrigo D'Alonso, não recomendou revisão estando no VAR. Essa mão é uma mão em ação de bloqueio em uma posição antinatural para o jogo. Mesmo que o desvio foi leve na mão, pelo posicionamento, a recomendação é de pênalti nesse tipo de situação - comentou o especialista.

