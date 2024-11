O prefeito Eduardo Paes (PSD) assinou, no fim da manhã desta segunda-feira (25), o compromisso com o Flamengo pela viabilização da construção do estádio. A cerimônia aconteceu na Gávea, na sede social do clube carioca, e contou com as participações de dirigentes rubro-negros. Com este documento, o Rubro-Negro passará a ter recursos para a construção no terreno do Gasômetro.

No evento entre o Flamengo e a Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes comentou sobre a importância do projeto para o clube, em comparação ao acordo com o Vasco por São Januário. Assim, Paes explicou o valor acordado entre as partes e as exigências da Prefeitura ao potencial construtivo do Rubro-Negro.

- O que estamos fazendo aqui, como fizemos com o Vasco da Gama, é permitir ao Flamengo exercer o direito no montante que entendemos - que poderá ser até mais que isso -, mas que nós entendemos equivalente a R$ 500 milhões para ajudar na construção do estádio. Recursos esses que só poderão ser utilizados na construção do estádio, o que é uma exigência da Prefeitura, que cobrara e acompanhará o pleno exercício do direito do potencial construtivo do Flamengo - afirmou o prefeito da capital carioca.

Projeto do estádio do Flamengo

Na última sexta-feira, a diretoria do Flamengo apresentou o projeto da construção do estádio. A construção se inspira em estádios europeus e tem no seu desenho telão 360°, área de lazer, hotelaria e mais.

A reportagem do Lance! apurou que existe um estudo para entender a possibilidade de colocar cadeiras no gramado, mais um dos elementos que têm inspiração em estádios europeus. Esse setor seria um local mais privativo. O torcedor conseguiria ter visão do túnel de acesso dos jogadores ao campo.

Ao todo serão 78 mil lugares para torcedores. Com 60 metros de altura, a construção superaria o Santiago Bernabéu em tamanho. Assim como a casa do Real Madrid, o novo caldeirão do Flamengo terá um telão de 360°. Serão 304 mil metros quadrados de área construída.

Sobre valores, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou no evento sobre o potencial construtivo que o estádio rubro-negro terá com a ajuda da Prefeitura do Rio.

- Ao nos oferecer esses R$ 500 milhões, o potencial construtivo daqui, nos dá um impacto de mais ou menos R$ 1 bilhão para nos ajudar nesse estádio. É isso que a Prefeitura [do Rio] nos ofereceu e, mais do que isso, ela nos garantiu o acesso ao terreno - contou Landim.

Ao todo, a obra prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão. Os estudos foram apresentados pela Arena Events + Venues, empresa especialista na construção de estádios e arenas. Porém, a escolha da empresa responsável para a realização ainda não está definida.

