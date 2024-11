Ex-árbitro analisa polêmica de gol anulado do Flamengo; dirigente se revolta

Alcaraz marcou o segundo gol do Flamengo, mas jogada foi anulada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 07/11/2024 - 05:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, criticou a arbitragem da partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (6). O dirigente questionou a anulação do gol de Alcaraz, que seria o segundo do Rubro-Negro. Eduardo Elias, apresentador da ESPN, citou a análise de Carlos Eugênio Simon sobre o lance.

- O nosso Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem, considerou a marcação boa da equipe do VAR, correta. O Alex Sandro toca a bola e isso deixa o Alcaraz em posição de impedimento. O gol foi bem anulado na opinião do Simon - comentou o apresentador.

Alcaraz bateu escanteio, a bola bateu em Alex Sandro e no defensor do Cruzeiro antes de voltar para o argentino. O meia do Flamengo aproveitou o rebote e chutou para o gol. Após longa análise do VAR, o árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) anulou o gol do Rubro-Negro.

- Estou muito preocupado (para domingo). Sempre quando tem dúvida a decisão é contra o Flamengo. Ele viu o lance do campo, se achasse que a bola tivesse voltado do Alex Sandro teria dado impedimento. Não adianta nada (falar com a CBF), falar para quê? - disse Spindel.

- A decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final. Estou muito preocupado. Sempre quando tem alguma dúvida, a decisão é sempre contra o Flamengo e esse lance nem é duvidoso - completou o dirigente do Flamengo na saída de campo.

Sequência do Flamengo

O gol anulado de Alcaraz, no entanto, não fez falta ao Flamengo, que venceu por 1 a 0. David Luiz deu a vitória ao Rubro-Negro em cobrança de falta. O clube agora encara o Atlético-MG, no domingo (10), na final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time ainda enfrenta Atlético-MG, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória.