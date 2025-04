Escalações de Internacional x Cruzeiro: novidades nas zagas

Internacional e Cruzeiro têm novidades na zaga nas suas escalações para a partida das 18h30min (de Brasília) deste domingo (6). Do lado colorado, uma lesão motiva a mudança. Roger Machado também promove mudanças no ataque. Na Raposa, é o retorno de um titular que não atuou nas últimas duas partidas – uma pelo Campeonato Brasileiro, outra pela Sul-Americana – que altera a equipe. O enfrentamento no estádio Beira-Rio, que comemora 56 anos, vale pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Juninho fora, Carbonero e Valencia no ataque

No Alvirrubro, o técnico Roger Machado não contará com Juninho. O quarto zagueiro sentiu o adutor da coxa esquerda na quinta (3), contra o Bahia, na estreia na Libertadores, e desfalca o time. O camisa 18 já realiza tratamento no departamento médico, mas está fora dos próximos confrontos. Seu substituto deve ser o uruguaio Rogel, que formou dupla com Vitão na reta final do Nacional do ano passado.

Além disso, o comandante colorado promoveu alteração no ataque colorado, promovendo as entradas de Carbonero na ponta-direita e Valencia na centroavância. Assim, o Internacional deverá ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Vitinho, Valencia e Wesley.

Jonathan Jesus volta ao Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim terá a volta do zagueiro Jonathan Jesus, que não enfrentou o Mirassol, na primeira rodada, e o Union de Santa Fé-ARG, pela Sul-Americana, devido a uma virose. O atacante Gabigol esteve ameaçado de ficar de fora por causa do julgamento do recurso do caso de tentativa de fraude em exame antidoping, quando ainda jogava no Flamengo. Mas a sentença da CAS ainda não foi publicada.

O meia Matheus Pereira, mais uma vez, desfalca o Cruzeiro em jogo fora de Belo Horizonte, porque não está deixando a capital mineira por causa da gravidez da esposa Talyta – o filho Theo nasceu na tarde deste domingo (6). Leonardo Jardim optou por uma formação mais cautelosa e tirou o atacante Kaio Jorge para colocar o meia Eduardo.

Outra mudança foi a entrada de Kaiki na lateral esquerda no lugar de Villalba. Dessa forma, a equipe celeste vai a campo com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo; Wanderson, Gabigol e Dudu.

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

2ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🔎 VAR: Daiane Muniz (SP) 4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)