Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (6), em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com transmissão exclusiva do Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Internacional e Cruzeiro pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🔎 VAR: Daiane Muniz (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão (Rogel), Juninho (Kaique Rocha) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.