Com futebol pobre, Cruzeiro perde para o Unión na Argentina

O Cruzeiro foi derrotado pelo Unión de Santa Fé por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), no Estádio 15 de Abril, na Argentina, na estreia na Copa Sul-Americana. O único gol da partida saiu aos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Diego Díaz, e fez justiça ao futebol apresentado pelas duas equipes. A Raposa não conseguiu criar muito, enquanto o time argentino buscou o gol o tempo todo. A primeira rodada do Grupo E será completada na próxima quinta-feira (3), quando o Mushuc Runa recebe o Palestino, do Chile, no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador.

O Cruzeiro teve muita dificuldade de sair jogando no primeiro tempo. O Unión marcava forte no campo ofensivo. Apesar do domínio, o time argentino teve poucas chances de gol. Aos 15 minutos, Gamarra recuou mal, e Cássio teve que sair nos pés de Estigarribia para fazer a defesa. Aos 41 minutos, Domina chegou a marcar, após tirar o goleiro cruzeirense da jogada, mas estava impedido. A única boa finalização do Cruzeiro saiu aos 20 minutos, quando Lautaro Diaz fez belo giro no ar. Cardozo defendeu.

Lateral William, do Cruzeiro, teve pouco espaço para apoiar no jogo contra o Unión (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O domínio do Unión continuou no segundo tempo. E a equipe da casa foi criando e desperdiçando chances de gol. Estigarribia, Profini e novamente Estigarribia levaram perigo à defesa do Cruzeiro. Aos 20 minutos, Leonardo Jardim colocou em campo Dudu, Kaio Jorge e Eduardo para tentar melhorar o poderio ofensivo da equipe. Logo em seguida, Dudu cobrou falta na esquerda para Eduardo cabecear com perigo.

Mas o Unión continuou melhor em campo e o atacante Estigarribia voltou a errar na finalização, aos 34 minutos. Já nos acréscimos, Verde novamente levou perigo ao gol de Cássio. E, aos 49 minutos, Díaz pegou a sobra na área e acertou o canto esquerdo do goleiro celeste.

Na segunda rodada da Sul-Americana, Cruzeiro joga em casa com portões fechados

Na segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão, na quarta-feira (9), às 20h30, no Mineirão. No entanto, o clube foi punido pela Conmebol, por uso de sinalizadores, e terá de jogar sem a presença do torcedor. Antes, no domingo (6), o Cruzeiro enfrenta o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIÓN DE SANTA FÉ 1 X 0 CRUZEIRO

COPA SUL-AMERICANA - PRIMEIRA FASE - GRUPO E - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 1º de abril - 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 15 de Abril - Santa Fé (Argentina)

🥅 Gol: Diego Díaz (49'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Domina, Nicolás Paz (Unión) e Christian (Cruzeiro)



⚽ ESCALAÇÕES

UNIÓN (Técnico: Kily Gonzalez)

Thiago Cardozo, Gerometta (Vargas), Nicolás Paz (Gamba), Pardo, Corvalán e Del Blanco; Ham (M. Pitton), Profini e Fragapane (Verde); Domina (Diaz) e Estigarribia.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Villalba; Lucas Romero (Lucas Silva), Walace e Christian (Matheus Henrique); Lautaro Diaz (Dudu), Gabigol (Kaio Jorge) e Wanderson (Eduardo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran e Héctor Bergalo (Uruguai)

4️⃣ Quarto árbitro: Leodán Gonzalez (Uruguai)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (Uruguai)