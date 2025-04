Sport e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Ilha do Retiro, em Recife. Pepa e Juan Pablo Vojvoda já definiram as escalações para o embate em Pernambuco.

Escalação do Sport

O Sport vem de derrota por 2 a 1 para o Corinthians, fora de casa. A equipe chegou a sair na frente, mas não conseguiu manter a vantagem enfrentando os paulistas. O clube comandado por Pepa busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Até agora, os pernambucanos somam um empate e quatro resultados negativos.

Os mandantes iniciam o confronto com: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz e Lucas Lima; Carlos Alberto, Gonçalo Paciência e Chrystian Barletta.

Escalação do Fortaleza

O Leão do Pici chega pressionado para o confronto. O time vem de empate em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores. No Brasileiro, são cinco pontos (uma vitória, duas igualdades e duas derrotas).

Vojvoda adotou novamente o esquema de três zagueiros e surpreendeu ao promover a titularidade do volante Bruninho, de 19 anos. Nesta noite, o Tricolor está desfalcado de nomes como David Luiz, Brítez, Martínez e Moisés. Breno Lopes, que estava se recuperando de lesão, retorna à titularidade.

O time cearense entra em campo com: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Bruninho, Matheus Rossetto e Diogo Barbosa; Breno Lopes e Lucero.

