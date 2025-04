Sport x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SPO FOR 6ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 20h (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Sport e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha Retiro, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda não venceu na Série A, vem de quatro derrotas seguidas e amarga a lanterna, com um ponto em cinco partidas - o único ponto foi conquistado na estreia, diante do São Paulo, em casa. Na última rodada, o Leão da Ilha perdeu por 2 a 1, de virada, para o Corinthians, fora de casa. O Vitória, primeiro time fora da ZR, tem cinco pontos.

O Fortaleza vem de empate em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga, fora de casa, pela Libertadores, e é o lanterna do grupo E, com um ponto e um jogo a menos. No Brasileirão, o Leão do Pici ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, e chega de derrota por 2 a 1 para o líder Palmeiras, em casa.

Onde assistir e outras informações de Sport x Fortaleza pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X FORTALEZA

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Sport x Fortaleza, em jogo da Copa do Nordeste de 2024. Foto: Rafael Vieira/AGIF

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Zé Lucas (Rivera), Du Queiroz e Fabricio Domínguez (Sérgio Oliveira); Lucas Lima, Barletta e Paciência.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Gustavo Mancha; Pikachu, Sasha, Martínez, Calebe e Diogo Barbosa; Deyverson e Allanzinho.