Deyverson anota gol em segundo jogo seguido pelo Fortaleza

O atacante Deyverson, que reforçou o Fortaleza na última janela de transferências, balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo com a camisa do clube. O camisa 18 marcou pela primeira vez na derrota contra o Palmeiras e repetiu a marca no empate com o Atlético Bucaramanga-COL.

Enfrentando o Palmeiras, seu ex-clube, Deyverson foi titular e anotou seu gol no 2º tempo, de cabeça, após cruzamento de Allanzinho. O atleta ainda esteve envolvido no lance que gerou um pênalti para o Tricolor, mas Lucero desperdiçou a cobrança. Assim, o Alviverde venceu por 2 a 1 na Arena Castelão, pelo Brasileiro.

No duelo contra o Bucaramanga, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, Deyverson obteve outra penalidade para o Leão. O próprio jogador cobrou e viu Quintana defender, mas conseguiu marcar no rebote. Em outra oportunidade, o camisa 18 serviu Pikachu, que acertou a trave. Assim, as equipes empataram em 1 a 1.

Deyverson na partida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Deyverson soma sete partidas com a camisa do Fortaleza, sendo quatro titularidades. O próximo duelo da equipe será contra o Sport, no sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro.

Fortaleza de Deyverson é o último colocado em seu grupo na Libertadores

Após o empate com os colombianos, o Tricolor somou seu primeiro ponto no grupo E. O time cearense continua em último lugar, mas segue com chances de classificação para as oitavas da competição internacional.

O líder da chave é o Bucaramanga, que tem cinco pontos. O Racing-ARG, com quatro, ocupa a vice-colocação na tabela. O Colo-Colo tem dois pontos e é o terceiro colocado. Em um grupo equilibrado, o Tricolor aguarda uma definição a respeito de sua partida contra o Colo-Colo, pela segunda rodada.