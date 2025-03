Escalações de Internacional x Grêmio, pela final do Campeonato Gaúcho

As escalações de Internacional x Grêmio estão confirmadas para a grande decisão do Campeonato Gaúcho. As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado leva vantagem no agregado do confronto por ter vencido na ida por 2 a 0, na Arena.

A equipe de Roger Machado chega em alta para o duelo decisivo e vai com força máxima para o clássico. Com isso, Anthoni, Carbonero e Enner Valencia continuam no time titular, enquanto Rochet, Wesley e Borré ficam no banco.

Por outro lado, Gustavo Quinteiros, busca tentar reverter a desvantagem na ida com uma mudança. Camilo ganha a vaga de Cuéllar, que ainda não está 100% da lesão que sofreu na semifinal, e Edenílson será titular na vaga de Monsalve. Fora isso, o jovem Igor Serrote será titular na vaga de João Pedro.

Escalações de Internacional x Grêmio

Roger manda a campo mesma base do time que vem jogando nos últimos jogos e que iniciou o jogo de ida da final. Com isso, o Inter deve ser escalado com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Valencia.

Quinteiros optou por fazer mudanças em seu time titular e assim o Imortal vai a campo com: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Edenílson; Amuzu, Cristian Oliveira e Braithwaite.

Final com casa cheia

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Internacional chega com vantagem para decidir a final em casa, no Beira-Rio, às 16h (horário de Brasília). Por outro lado, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para levar a partida para prorrogação.

A torcida colorada esgotou a carga de ingressos, com 50 mil vendidos. Com isso, o estádio deve receber sua capacidade máxima. Caso se consagre campeão Gaúcho, o Inter voltaria a conquistar o título pela primeira vez desde 2016. A