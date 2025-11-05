Escalações de Grêmio x Cruzeiro: times definidos para jogo na Arena

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o quinto reencontro do técnico gaúcho Mano Menezes com o clube celeste desde que deixou a Toca da Raposa em 2019, com dois títulos da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois estaduais (2018 e 2019).

Em terceiro lugar com 60 pontos, o Cruzeiro busca garantir vaga direta na Copa Libertadores de 2026, enquanto o Grêmio, em 11º lugar, com 39 pontos, tem como objetivo mais plausível classificação para a Sul-Americana. No turno, no Mineirão, a Raposa goleou o Tricolor gaúcho por 4 a 1, em 13 de julho.

Mano Menezes não ganhou nenhum problema para escalar o Grêmio em relação ao time que foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, domingo (2), na Neo Química Arena. Mas o treinador tem vários desfalques de ordem médica, já anteriores: o zagueiro Balbuena, o atacante Braithwaite, os laterais João Pedro e Marcos Rocha, os volantes Rodrigo Ely e Villasanti e o meia-atacante Willian.

Por outro lado, Mano Menezes poderá escalar o lateral-esquerdo Marlon, emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada. A diretoria celeste liberou o clube gaúcho do pagamento da multa prevista em contrato, porque o jogador terá os direitos econômicos adquiridos no fim do empréstimo, já que atingiu o número de jogos disputados pelo Grêmio que obriga a aquisição em definitivo.

O Grêmio está escalado com:

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

Cruzeiro terá a volta da zaga titular para enfrentar o Grêmio

Para o jogo desta quarta-feira (5), o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não surpreendeu na escalação. Os zagueiros Fabrício Bruno e Villalba, que cumpriram suspensão no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, sábado (1º), no Mineirão, voltam ao time titular. E o equatoriano Arroyo foi confirmado no ataque, ao lado do artilheiro Kaio Jorge, numa demonstração que deverá passar a ser o novo titular da equipe, com a contusão muscular de Wanderson, que só volta aos jogos em 2026.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.