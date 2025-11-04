Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro pela quinta vez desde que deixou a Toca

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, ainda não foi derrotado pelo Cruzeiro como mandante desde que deixou o clube celeste em 2019. São três partidas, por diferentes clubes, em que o treinador não perdeu quando sua equipe atuava em casa. A única derrota sofrida por Mano Menezes diante do ex-clube foi no turno deste Brasileirão: 4 a 1, no Mineirão, em 13 de julho.

Mano Menezes comandou o Cruzeiro em duas passagens. A primeira, em 2015, foi de apenas 16 jogos – no fim da temporada, o técnico aceitou proposta do Shandong Luneng, da China. Na temporada seguinte, Mano Menezes voltou à Toca da Raposa e trabalhou por quatro anos seguidos, totalizando 234 partidas, com a conquista de dois Mineiros (2018 e 2019) e da Copa do Brasil por duas edições seguidas (2017 e 2018), feito até então inédito para um treinador – Dorival Júnior repetiu a façanha com Flamengo em 2022 e São Paulo no ano seguinte.

Em 2019, Mano Menezes deixou o Cruzeiro durante a má campanha no Campeonato Brasileiro, no qual o clube seria rebaixado para a Série B. A última vez em que o técnico gaúcho comandou a Raposa foi na derrota por 1 a 0 para o Internacional, em 7 de agosto, na ida pela semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão – era o oitavo jogo seguido sem vitória da equipe celeste.

Mano Menezes comandou o Cruzeiro em 234 jogos, de 2015 a 2019 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O primeiro confronto entre Mano Menezes e Cruzeiro ocorreu pouco mais de um mês depois. No comando do Palmeiras, o técnico venceu a partida disputada no Allianz Parque por 1 a 0, em 14 de setembro, pelo turno do Brasileiro.

Na partida pelo returno, pela última rodada, que definiu o rebaixamento do Cruzeiro, derrotado por 2 a 0, no Mineirão, o Palmeiras era dirigido interinamente por Andrey Lopes – Mano Menezes havia sido demitido no domingo anterior (1º/12), após a derrota para o campeão Flamengo por 3 a 1, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

A transformação do Cruzeiro em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi muito criticada por Mano Menezes em 2022. O treinador, que tinha um crédito com o clube, chamou o processo de "grande vigarice". O valor da última atualização da dívida, em agosto do ano passado, é de cerca de R$ 1,5 milhão e está incluído no processo de recuperação judicial do clube.

Veja os jogos de Mano Menezes contra o Cruzeiro, desde 2019

1) 14/9/2019 – Palmeiras 1 a 0 – Allianz Parque – Brasileirão

2) 1º/7/2023 – Internacional 0 a 0 – Beira-Rio – Brasileirão

3) 3/10/2024 – Fluminense 1 a 0 – Maracanã – Brasileirão

4) 13/7/2025 – Grêmio 1 a 4 – Mineirão – Brasileirão

Campanha de Mano Menezes pelo Cruzeiro

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aprov. 2015 16 8 6 2 62,5% 2016 28 13 7 8 54,8% 2017 74 35 24 15 58,1% 2018 74 36 19 19 57,2% 2019 42 19 13 10 55,5% Total 234 111 69 54 57,3%

