Futebol Nacional

Cruzeiro não vence na Arena do Grêmio desde 2017

Raposa ganhou apenas duas vezes nas 12 partidas disputadas no estádio gremista

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 05/11/2025
07:30
cruzeiro x grêmio
imagem cameraNo último confronto na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão de 2023, o time gaúcho venceu por 3 a 0 (Foto: Staff Images/Cruzeiro)
O Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo na partida desta quarta-feira (5), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa não derrota o time gaúcho no estádio de Porto Alegre desde 2017 – aliás, são apenas duas vitórias celestes em 12 jogos disputados na Arena do Grêmio, inaugurada em dezembro de 2012.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico Leonardo Jardim terá a oportunidade de quebrar mais um jejum na temporada. Entre outros, o Cruzeiro, em 2025, voltou a vencer o Flamengo e o Palmeiras depois de sete anos, o Fluminense no Maracanã, após 17 anos, e o próprio Grêmio no Mineirão depois de oito anos, com a goleada por 4 a 1, no turno. O treinador sempre faz questão de destacar os feitos nas entrevistas coletivas após as partidas.

A última vitória do Cruzeiro na Arena do Grêmio foi em 11 de outubro de 2017, por 1 a 0, pelo Brasileirão. A primeira havia sido conquistada na campanha do título brasileiro de 2014: 2 a 1, em 20 de novembro de 2014.

52905281772_0e15c2b151_o
Pela Copa do Brasil de 2023, houve empate por 1 a 1, na Arena do Grêmio (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Nos 12 confrontos realizados no mais novo estádio do Grêmio, o Tricolor gaúcho venceu seis e empatou quatro. São 17 gols marcados pelo time da casa e apenas oito do Cruzeiro.

No ano passado, o duelo com mando do Grêmio, pelo turno do Brasileirão, foi disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), porque a Arena estava interditada devido às chuvas que atingiram o estado em maio. O Cruzeiro venceu por 2 a 0, em 10 de julho.

➡️Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro pela quinta vez desde que deixou a Toca da Raposa

Jogos do Cruzeiro na Arena do Grêmio

  • 1) 14/8/2013 – Grêmio 3 a 1 – Brasileirão
  • 2) 20/11/2014 – Cruzeiro 2 a 1 – Brasileirão
  • 3) 1º/7/2015 – Grêmio 1 a 0 – Brasileirão
  • 4) 19/6/2016 – Grêmio 2 a 0 – Brasileirão
  • 5) 2/11/2016 – Empate 0 a 0 – Copa do Brasil
  • 6) 16/8/2017 – Grêmio 1 a 0 – Copa do Brasil
  • 7) 11/10/2017 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
  • 8) 22/8/2018 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
  • 9) 5/12/2019 – Grêmio 2 a 0 – Brasileirão
  • 10) 21/8/2022 – Empate 2 a 2 – Série B
  • 11) 17/5/2023 – Empate 1 a 1 – Copa do Brasil
  • 12) 27/8/2023 – Grêmio 3 a 0 – Brasileirão

