Cruzeiro não vence na Arena do Grêmio desde 2017
Raposa ganhou apenas duas vezes nas 12 partidas disputadas no estádio gremista
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo na partida desta quarta-feira (5), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa não derrota o time gaúcho no estádio de Porto Alegre desde 2017 – aliás, são apenas duas vitórias celestes em 12 jogos disputados na Arena do Grêmio, inaugurada em dezembro de 2012.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro pela quinta vez desde que deixou a Toca
Futebol Nacional04/11/2025
- Futebol Nacional
CBF repete árbitro do turno para Grêmio x Cruzeiro
Futebol Nacional03/11/2025
- Futebol Nacional
Marlon está liberado para defender o Grêmio contra o Cruzeiro
Futebol Nacional03/11/2025
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O técnico Leonardo Jardim terá a oportunidade de quebrar mais um jejum na temporada. Entre outros, o Cruzeiro, em 2025, voltou a vencer o Flamengo e o Palmeiras depois de sete anos, o Fluminense no Maracanã, após 17 anos, e o próprio Grêmio no Mineirão depois de oito anos, com a goleada por 4 a 1, no turno. O treinador sempre faz questão de destacar os feitos nas entrevistas coletivas após as partidas.
A última vitória do Cruzeiro na Arena do Grêmio foi em 11 de outubro de 2017, por 1 a 0, pelo Brasileirão. A primeira havia sido conquistada na campanha do título brasileiro de 2014: 2 a 1, em 20 de novembro de 2014.
Nos 12 confrontos realizados no mais novo estádio do Grêmio, o Tricolor gaúcho venceu seis e empatou quatro. São 17 gols marcados pelo time da casa e apenas oito do Cruzeiro.
No ano passado, o duelo com mando do Grêmio, pelo turno do Brasileirão, foi disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), porque a Arena estava interditada devido às chuvas que atingiram o estado em maio. O Cruzeiro venceu por 2 a 0, em 10 de julho.
➡️Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro pela quinta vez desde que deixou a Toca da Raposa
Jogos do Cruzeiro na Arena do Grêmio
- 1) 14/8/2013 – Grêmio 3 a 1 – Brasileirão
- 2) 20/11/2014 – Cruzeiro 2 a 1 – Brasileirão
- 3) 1º/7/2015 – Grêmio 1 a 0 – Brasileirão
- 4) 19/6/2016 – Grêmio 2 a 0 – Brasileirão
- 5) 2/11/2016 – Empate 0 a 0 – Copa do Brasil
- 6) 16/8/2017 – Grêmio 1 a 0 – Copa do Brasil
- 7) 11/10/2017 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
- 8) 22/8/2018 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
- 9) 5/12/2019 – Grêmio 2 a 0 – Brasileirão
- 10) 21/8/2022 – Empate 2 a 2 – Série B
- 11) 17/5/2023 – Empate 1 a 1 – Copa do Brasil
- 12) 27/8/2023 – Grêmio 3 a 0 – Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias