Volta de zaga titular dá segurança ao Cruzeiro para enfrentar o Grêmio

A volta da zaga titular formada por Fabrício Bruno e Villalba é a novidade no Cruzeiro para o jogo desta quarta-feira (5), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois zagueiros cumpriram suspensão por motivos diferentes no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, sábado (1º), no Mineirão: Fabrício, convocado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti, agora para os últimos amistosos da Seleção Brasileira no ano, contra Senegal e Tunísia, havia sido expulso no empate com o Palmeiras, na rodada anterior, e o argentino recebera o terceiro cartão amarelo.

O retorno dos dois titulares é motivo de tranquilidade para a equipe celeste. O Cruzeiro não sofreu gol nos últimos três jogos em que os dois zagueiros estiveram em campo: 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Mineirão, e 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque. O último gol sofrido pelo time com a zaga titular foi na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, em 21 de setembro.

Zagueiro Villalba volta a ser titular do Cruzeiro nesta quarta-feira (5) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Apesar de o Cruzeiro ainda ter chances matemáticas de ser campeão brasileiro, o zagueiro Villalba confirma o objetivo principal da equipe, no momento, é garantir vaga na Copa Libertadores de 2026:

- A gente tem um objetivo e, a cada jogo, está mais perto de alcançá-lo. Essa partida contra o Grêmio vai ser muito importante. Tomara que a gente consiga controlar o jogo, tomar as melhores decisões dentro de campo e conquistar a vitória – afirmou o zagueiro, em entrevista à Betfair, casa de apostas patrocinadora do Cruzeiro.

Restante do time do Cruzeiro para jogo contra o Grêmio deverá ser o mesmo da rodada passada

Nas demais posições, Leonardo Jardim deve manter o time que derrotou o Vitória. Com a contusão de Wanderson, na coxa esquerda, Arroyo deve se firmar como novo titular da equipe. O equatoriano vem de duas boas apresentações, contra Palmeiras e o time baiano, quando marcou pela primeira vez com a camisa celeste.