O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29) para Flamengo e Internacional, que se enfrentam às 21h (de Brasília) no Maracanã. Os técnicos Filipe Luís e Roger Machado já confirmaram as equipes que entrarão em campo. Ambos os times, aliás, chegam com moral após as conquistas dos títulos estaduais.

O Rubro-Negro, que não terá Danilo, Gerson e Arrascaeta, está escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo; Michael, Bruno Henrique e Juninho.

Já o Internacional, que pode contar com as estreias de Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero, não terá Victor Gabriel, lesionado. Assim, o Colorado está escalado com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Borré.

Flamengo e Internacional estão escalados (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Internacional pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, dia 29 de março, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES)

🔎 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

4️⃣ Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)