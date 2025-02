Botafogo e Flamengo fazem clássico valendo a Supercopa Rei

Botafogo e Flamengo fazem a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (2) a primeira final nacional entre as equipes desde 1992, quando os clubes decidiram o Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, em Belém (PA), as equipes decidem a Supercopa Rei, competição que abre o calendário nacional do futebol e coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2024.

continua após a publicidade

➡️Quanto o campeão da Supercopa Rei vai ganhar de premiação?

Desde sexta-feira (31 de janeiro), quando as duas equipes chegaram à Capital do Pará, a cidade respira a decisão. Flamengo e Botafogo foram recepcionados com festa, e as ruas de Belém foram coloridas pelas cores dos dois clubes no sábado.

E, ainda que o elenco principal do Botafogo tenha se apresentado mais tarde que o do Flamengo para a pré-temporada, e feito a primeira partida apenas na quarta-feira da semana passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, a expectativa é por um duelo igual.

continua após a publicidade

— Para nós, a temporada começou há alguns dias atrás, no jogo com o Fluminense. Mas sabemos que é um jogo decisivo, um jogo final, um jogo que queremos ganhar. Então, estamos mentalizados, com muita vontade de sermos campeões — declarou Alexander Barboza.

Botafogo e Flamengo devem ter estreias

O Botafogo deve ter a estreia de Artur no ataque e o retorno de Bastos na defesa. A escalação foi definida no único treino realizado pelo time em Belém, na tarde desse sábado. A atividade foi feita com portões fechados.

continua após a publicidade

O Flamengo também deve ter uma novidade na Supercopa Rei. Contratado na semana passada, o lateral-direito Danilo treinou normalmente com o elenco nos últimos dias e foi muito festejado pela torcida em Belém. O jogador, porém, deve iniciar a partida no banco.

O elenco rubro-negro sabe da importância de vencer o Botafogo e conquistar o primeiro troféu da temporada. Por isso, o atacante Cebolinha pede atenção ao Flamengo.

— Por se tratar de um clássico, não tem favorito. O Botafogo é uma equipe muito qualificada, não é à toa que ganhou dois títulos muito importantes ano passado, perdeu os jogadores importantíssimos, perdeu o treinador, mas com certeza eles se prepararam bem também, assim como a gente — disse Cebolinha.

— Obviamente que eles chegam confiantes, mas nós também chegamos confiantes.

Estádio Mangueirão será o palco da Supercopa Rei neste domingo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Supercopa Rei - Escalações e onde assistir Botafogo x Flamengo

📆Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025

📍Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

🕓Horário: 16h (de Brasília)

🖥️Onde assistir: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)



⚽Prováveis times

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Matheus Martins; Artur, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nico De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (Michael) e Bruno Henrique.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)