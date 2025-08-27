Escalações de Atlético-MG x Cruzeiro: rivais definidos para clássico pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Cruzeiro começam, nesta quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV, a disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025 - a partida de volta será dia 11 de setembro, no Mineirão, às 19h30. O técnico Cuca surpreendeu com a presença do atacante Dudu, ex-Cruzeiro. Já Leonardo Jardim manteve a equipe titular que vinha jogando.

No Galo, Cuca não terá o lateral-direito Saravia, o zagueiro Lyanco e o meia Bernard, contundidos. O treinador optou por Vitor Hugo na zaga e Dudu no ataque, nas dúvidas que manteve nos últimos treinos.

O Atlético-MG está escalado com:

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Dudu.

Técnico Cuca escala o Atlético-MG com o atacante Dudu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na Raposa, Leonardo Jardim não tem nenhum problema para repetir o time titular dos últimos jogos – apenas o lateral-direito Fagner continua de fora, por causa de fratura na fíbula direita. O colombiano Sinisterra, recém-contratado, não fica nem no banco de reservas.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Técnico Leonardo Jardim escala o Cruzeiro com o que tem de melhor (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela terceira vez em Copas do Brasil

Este será o terceiro duelo entre os rivais mineiros na história da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético-MG se cruzaram pela primeira vez na decisão de 2014, e o Galo levou a melhor. Sob o comando de Levir Culpi, o time alvinegro venceu por 2 a 0 na Arena Independência, em 12 de novembro, e por 1 a 0 no Mineirão, no dia 26.

Em 2019, os rivais também se enfrentaram pelas quartas de final, como nesta edição. O primeiro jogo foi no Mineirão, e o Cruzeiro venceu por 3 a 0, em 11 de julho. Seis dias depois, na Arena Independência, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0 e foi eliminado.