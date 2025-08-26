Vidente aponta favorito para Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27)
O jogo de ida do confronto entre Atlético-MG x Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece nesta quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. Para o clássico, o vidente Luis Filho, do canal "Renascer das Cartas", apontou um favoritismo para o Galo no confronto.
Durante a análise da partida, o tarólogo destacou que apesar de jogar em casa, o Galo terá que encontrar alternativas dentro do jogo para não se complicar. Além disso, ele também afirmou que o técnico Cuca deverá encontrar boas substituições ao longo do confronto, que podem garantir a vitória do Atlético-MG.
Por outro lado, Luis Filho apontou que o Cruzeiro irá entrar em campo de uma forma bem cautelosa, buscando jogadas de segurança para inibir a pressão adversária. Determinado cenário pode dificultar o jogo do rival. Contudo, a estratégia apresentará momentos de ineficiência.
Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante estratégica. A vitória poderá ser construída por detalhes. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que o Atlético-MG tenha mais chances de vencer o confronto inicial das quartas de final da Copa do Brasil.
Atlético-MG x Cruzeiro
O primeiro confronto entre Atlético-MG x Cruzeiro acontece nesta quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. Para a ocasião, o Galo tentará confirmar o favoritismo jogando dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.
A segunda partida entre as equipes, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece no próximo dia 11 de setembro, novamente às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O vencedor do confronto irá enfrentar quem passar em Corinthians x Athlético-PR.
