Cruzeiro e Atlético-MG iniciam mais uma disputa eliminatória fora do âmbito estadual

Cruzeiro e Atlético-MG começam, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, às 19h30, a disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025 - a partida de volta será dia 11 de setembro, no Mineirão, às 19h30. Será o terceiro duelo entre os rivais mineiros na história da competição, mas a dupla Raposa-Galo já se enfrentaram em outros torneios eliminatórios fora do âmbito estadual, e o time alvinegro leva pequena vantagem.

Pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG se cruzaram pela primeira vez na decisão de 2014, e o Galo levou a melhor. Sob o comando de Levir Culpi, o time alvinegro venceu por 2 a 0 na Arena Independência, em 12 de novembro, e por 1 a 0 no Mineirão, no dia 26, aproveitando-se que a Raposa curtia a ressaca pela conquista do Campeonato Brasileiro no domingo anterior.

Em 2014, Atlético-MG conquistou a Copa do Brasil após derrotar o Cruzeiro duas vezes (Foto: Douglas Magno/AFP)

Em 2019, os rivais também se enfrentaram pelas quartas de final, como nesta edição. O primeiro jogo foi no Mineirão, e o Cruzeiro venceu por 3 a 0, em 11 de julho. Seis dias depois, na Arena Independência, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0 e, por pouco, não levou a definição do classificado para os pênaltis.

O primeiro confronto eliminatório entre as duas equipes, fora as disputas estaduais, foi pelo Campeonato Brasileiro de 1986. As quartas de final, disputadas já em fevereiro de 1987, terminaram com os dois jogos empatados por 1 a 1, e o Atlético-MG se classificou por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Pelas oitavas de final do Brasileiro de 1999, o Atlético-MG eliminou o Cruzeiro, que havia feito melhor campanha na primeira fase, com duas vitórias: 4 a 2 e 3 a 2, tornando desnecessário o terceiro jogo, previsto em caso de igualdade em pontos e saldo de gols nos dois primeiros.

Pela Copa Sul-Minas, o Cruzeiro levou a melhor em duas edições seguintes, ambos os confrontos na semifinal. Em 2001, o time celeste venceu um clássico e empatou o outro. Em 2002, houve dois empates, e a Raposa se classificou nos pênaltis. Nesses dois anos, o Cruzeiro foi campeão do torneio regional.

O clássico mineiro também foi disputado em outros torneios.

Veja a relação dos confrontos eliminatórios entre Cruzeiro e Atlético-MG: