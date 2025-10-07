Escalação: suspenso, lateral desfalca o Coritiba contra o Atlético-GO
Bruno Melo cumpre suspensão no jogo de quinta-feira (9), no Couto Pereira
O Coritiba terá a baixa de um titular para enfrentar o Atlético-GO na quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B, no Couto Pereira. O lateral-esquerdo Bruno Melo cumpre suspensão.
O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP e fica de fora. Contratado como zagueiro, ele foi deslocado para a lateral na Segundona e ganhou a posição, com 23 partidas disputadas no torneio.
Na temporada, Bruno Melo fez 26 jogos e começou no banco apenas três vezes. Vale salientar que Bruno Melo começou a carreira como lateral-esquerdo e voltou a atuar assim pelo Coxa desde o ano passado.
Possíveis substitutos de Bruno Melo no Coritiba
Sem Bruno Melo, o substituto deve ser João Almeida, que já atuou em 12 jogos na Série B, sendo sete como titular, e não entra em campo há duas partidas. Antes disso, ele jogou em oito confrontos seguidos, quando Bruno Melo foi desfalque por lesão.
A outra possibilidade do técnico Mozart é escalar Alex Silva, recuperado de lesão e que entrou no segundo tempo no último jogo, na lateral-direita. Ele fez 17 jogos, sendo 15 como titular, com dois gols marcados e três assistências. Assim, Zeca seria deslocado para o lado esquerdo, como já aconteceu em algumas oportunidades na competição.
Provável escalação do Coritiba
- Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Alex Silva); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Douglas Coutinho.
Coritiba na Série B
Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve a liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.
Próximo adversário, Atlético-GO é o oito colocado, com 45 pontos, a três pontos do Athletico, último time dentro do G-4.
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
- Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
