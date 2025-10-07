menu hamburguer
Futebol Nacional

Escalação: suspenso, lateral desfalca o Coritiba contra o Atlético-GO

Bruno Melo cumpre suspensão no jogo de quinta-feira (9), no Couto Pereira

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/10/2025
14:21
Atualizado há 2 minutos
Bruno Melo Coritiba Botafogo-SP
Bruno Melo deu assistência na vitória do Coritiba contra o Botafogo-SP, na última rodada. Foto: JP Pacheco/Coritiba
O Coritiba terá a baixa de um titular para enfrentar o Atlético-GO na quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B, no Couto Pereira. O lateral-esquerdo Bruno Melo cumpre suspensão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP e fica de fora. Contratado como zagueiro, ele foi deslocado para a lateral na Segundona e ganhou a posição, com 23 partidas disputadas no torneio.

Na temporada, Bruno Melo fez 26 jogos e começou no banco apenas três vezes. Vale salientar que Bruno Melo começou a carreira como lateral-esquerdo e voltou a atuar assim pelo Coxa desde o ano passado.

Possíveis substitutos de Bruno Melo no Coritiba

Sem Bruno Melo, o substituto deve ser João Almeida, que já atuou em 12 jogos na Série B, sendo sete como titular, e não entra em campo há duas partidas. Antes disso, ele jogou em oito confrontos seguidos, quando Bruno Melo foi desfalque por lesão.

A outra possibilidade do técnico Mozart é escalar Alex Silva, recuperado de lesão e que entrou no segundo tempo no último jogo, na lateral-direita. Ele fez 17 jogos, sendo 15 como titular, com dois gols marcados e três assistências. Assim, Zeca seria deslocado para o lado esquerdo, como já aconteceu em algumas oportunidades na competição.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

João Almeida é o mais cotado para substituir Bruno Melo em Coritiba x Atlético-GO. Foto: JP Pacheco/Coritiba
João Almeida é o mais cotado para substituir Bruno Melo em Coritiba x Atlético-GO. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Provável escalação do Coritiba

  • Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Alex Silva); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Douglas Coutinho.

Coritiba na Série B

Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve a liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.

Próximo adversário, Atlético-GO é o oito colocado, com 45 pontos, a três pontos do Athletico, último time dentro do G-4.

  • Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
  • Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
  • Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
