A escalação do Fluminense para enfrentar o Sport, pelo Brasileirão, está definida. Entre saídas e entradas no departamento médico, Renato Gaúcho fez mudanças no meio de campo e no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Para a partida, o Flu conta com o retorno de Hécules, recuperado de uma conjuntivite, aos 11 iniciais. Outra novidade é a presença de Renato Augusto entre os relacionados, a primeira vez desde a lesão no jogo contra o Madureira, em janeiro, pelo Campeonato Carioca.

Escalação do Fluminense

Hércules em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O zagueiro e capitão Thiago Silva, e os atacantes Riquelme Felipe e Isaque estão em transição para os treinos com o restante do grupo e ainda não estão à disposição. Completando o departamento médico, o centroavante Germán Cano, o volante Otávio e o lateral Léo Jance estão em tratamento das respectivas lesões: ligamento colateral medial do joelho, tendão de Aquiles e edema ósseo na fíbula. Passando por controle de carga, Keno foi poupado da partida.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Sport: onde assistir e horários

Sem Cano e Keno, Everaldo assume referência do ataque e Canobbio volta a ser titular depois do jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Assim, a escalação do Fluminense para enfrentar o Sport está definida com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

➡️ Confira a tabela de jogos e a classificação do Brasileirão

Escalação do Sport

O treinador Pepa conta com três retornos para enfrentar o Fluminense: o lateral esquerdo Dalbert e o atacante Pablo, que estavam lesionados, e o volante Christian Rivera, que volta de suspensão após levar o terceiro amarelo contra o Corinthians.

continua após a publicidade

Com Rivera e Pablo de volta ao time titular, o Sport está escalado da seguinte forma: Caíque França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Barletta; Atencio e Pablo.