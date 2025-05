O Fluminense recebe o Sport no Maracanã neste sábado (3), às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão. O histórico do confronto revela uma vantagem tricolor nos 48 jogos disputados entre os times, sobretudo jogando em casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A partida marca o reencontro entre as equipes, que não se enfrentavam desde 2021. Na ocasião, o Tricolor venceu os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro e contribuiu para o rebaixamento do Leão da Ilha, que retornou à primeira divisão em 2025.

➡️Fluminense x Sport: onde assistir e prováveis escalações

Histórico de Fluminense x Sport

Dos 48 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense venceu 20, empatou 13 e perdeu 15. No contexto geral, o histórico está equilibrado, mas isso muda ao analisar o confronto sob o aspecto dos mandantes.

continua após a publicidade

Jogando em casa, o Flu venceu 15 dos 26 jogos e empatou cinco, perdendo apenas seis vezes. Além disso, balançou as redes 38 vezes, sofrendo apenas 16 gols. Dos últimos dez jogos no Maracanã, o Sport venceu apenas um, em 2017.

O ídolo Fred ainda jogava pelo Fluminense no último confronto contra o Sport, em 2021 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Naquele ano, Abel Braga comandava o Tricolor, que entrou em campo com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Douglas Augusto, Marlon Freitas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Henrique Dourado e Marcos Junior. Agora aposentado, André Balada marcou duas vezes para os visitantes de Recife e Marcos Junior diminuiu pro Flu.

continua após a publicidade

No jogo em questão, tinham alguns jogadores no elenco do Sport que já eram conhecidos do Tricolor e outros que viriam a defender o clube. O atacante Diego Souza havia acabado de encerrar sua segunda passagem por Laranjeiras no ano anterior e foi titular do Leão no confronto. Além dele, no banco, estavam Agenor, contratado pelo Flu em 2019, e Samuel Xavier, que se mudou para o Rio de Janeiro em 2022 e foi campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Time de Guerreiros.

Confira os números de Fluminense x Sport

Dados obtidos do Sofascore do histórico geral

48 jogos 20 vitórias do Fluminense 13 empates 15 vitórias do Sport 63 gols do Fluminense 47 gols do Sport

Dados obtidos do Sofascore do Fluminense como mandante: