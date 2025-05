Escalação do Fluminense: Renato faz mudança no ataque e Thiago Silva volta ao time

O Fluminense enfrenta o Juventude, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (18), às 16h. A equipe terá mudanças no setor defensivo e ofensivo para este confronto. Isso porque o zagueiro Thiago Silva viajou com a equipe e retorna ao time titular, ao mesmo tempo que Keno entra na vaga de Canobbio, machucado.

O zagueiro tricolor já tinha possibilidade de jogar pela Sul-Americana, no meio de semana, mas acabou poupado pelo técnico Renato Gaúcho, devido ao tempo inativo. Ele se recuperava se um problema na coxa e estava em fase de transição. O camisa 3 esteve em campo contra o Atlético-MG, no último domingo (11), mas ganhou uma semana de descanso por atuar no gramado sintético.

No ataque, a expectativa é de que Keno assuma a vaga de Canobbio que terá de passar por cirurgia na face e será desfalque por tempo indeterminado. Vale lembrar que o atacante uruguaio foi substituído após choque com o goleiro do Unión Española, na última quarta-feira (14).

Outra novidade para este confronto, é o retorno do atacante Riquelme Felipe. Após se recuperar de uma lesão grau 2 no joelho, o jovem retorna aos gramados, cerca de 2 meses depois. Ele se lesionou durante um treinamento no CT Carlos Castilho.

Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Provável escalação do Fluminense

Fluzão deve vir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Fuentes; Martinelli, Nonato, Ganso; Arias, Keno, Everaldo.