No primeiro tempo, Cruzeiro abriu 4 a 0 com gols de Roger, Leandro Guerreiro, Anselmo Ramon e Fabrício

Maior goleada da história do clássico mineiro

Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 6 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011

Domingo, 4 de dezembro de 2011. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro entrou em campo pressionado, temendo o pior cenário possível: ser rebaixado para a Série B pelo seu maior rival. Em uma temporada marcada por erros, instabilidade e tensão até o fim, a equipe celeste precisava vencer o Atlético-MG para não depender de outros resultados. E não só venceu, como goleou de maneira avassaladora: 6 a 1, a maior goleada da história do clássico mineiro. O Lance! relembra o clássico Cruzeiro x Atlético-MG pelo Brasileirão de 2011.

Goleada histórica: Cruzeiro x Atlético-MG pelo Brasileirão de 2011

Era difícil imaginar esse desfecho. O clima pré-jogo era de nervosismo. O Cruzeiro precisava de concentração total. E ela veio desde os primeiros minutos. Com marcação alta, muita intensidade e grande atuação de Roger, que substituía Montillo, o time da Toca da Raposa dominou completamente o rival no primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, o Cruzeiro construiu uma vantagem de 4 a 0, que deixou o Atlético atônito.

Logo aos 9 minutos, Anselmo Ramon cruzou e Roger empurrou para abrir o placar. Aos 28, foi a vez de Leandro Guerreiro ampliar, de cabeça, após cobrança de falta. A defesa alvinegra, que havia sido uma das melhores do segundo turno, falhava em sequência. Aos 33, Wellington Paulista roubou de Réver e cruzou para Anselmo Ramon marcar o terceiro. E, aos 45, Fabrício chutou de fora da área, a bola desviou em Leonardo Silva e morreu no fundo da rede. Era goleada ainda antes do intervalo.

Rebaixamento afastado com autoridade

No segundo tempo, o que se viu foi mais domínio celeste e uma atuação irreconhecível do Galo. Aos 12 minutos, Roger cruzou na medida para Wellington Paulista, que cabeceou livre: 5 a 0. Aos 15, Réver fez o gol de honra do Atlético, aproveitando cruzamento de Leonardo Silva. Mas a tarde ainda reservava mais sofrimento para os alvinegros.

Mesmo com a expulsão de Werley e Wellington Paulista, após confusão entre os dois, o Cruzeiro ainda teve fôlego para mais um. Aos 45 minutos, já no apagar das luzes, Everton aproveitou cruzamento de Ortigoza e completou: 6 a 1. O estádio explodiu em alívio e festa. A permanência na elite do futebol brasileiro estava garantida com autoridade — e contra o maior rival.

Enquanto o Cruzeiro se salvava, o Atlético, que já havia garantido a permanência antes da rodada, viu-se humilhado no maior revés da história do clássico. Como agravante, o Galo perdeu a chance de disputar a Copa Sul-Americana de 2012 por conta da posição final na tabela.

Ficha técnica - Cruzeiro 6x1 Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Campeonato Brasileiro – Série A Rodada: 38ª

38ª Data: 04 de dezembro de 2011 (domingo)

04 de dezembro de 2011 (domingo) Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG) Público: Não divulgado

Não divulgado Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Gols:

Cruzeiro: Roger (9’ 1T), Leandro Guerreiro (28’ 1T), Anselmo Ramon (33’ 1T), Fabrício (45’ 1T), Wellington Paulista (12’ 2T), Everton (45’ 2T)

Roger (9’ 1T), Leandro Guerreiro (28’ 1T), Anselmo Ramon (33’ 1T), Fabrício (45’ 1T), Wellington Paulista (12’ 2T), Everton (45’ 2T) Atlético-MG: Réver (15’ 2T)

Cartões vermelhos: Werley (CAM) e Wellington Paulista (CRU)

Cruzeiro: Rafael; Vítor, Naldo, Léo e Diego Renan; Leandro Guerreiro, Charles, Fabrício (Ortigoza), Roger (Everton); Anselmo Ramon (Sebá) e Wellington Paulista.

Técnico: Vágner Mancini

Atlético-MG: Renan Ribeiro; Serginho (Magno Alves), Leonardo Silva, Réver e Triguinho; Pierre, Fillipe Soutto, Carlos César e Daniel Carvalho (Richarlyson); André (Wesley) e Neto Berola.

Técnico: Cuca